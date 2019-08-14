الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

لم تكن سياسات ترامب الاقتصادية فعالة بالدرجة الكافية لفتح مجالات توظيف جديدة على كل المستويات في مجالات التصنيع المختلفة في الولايات المتحدة

تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.

وحاول الرئيس الأمريكي اتباع بعض السياسات التي من شأنها أن تخفض تأثير الشركات الأجنبية، وجذبهم مجددا إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال مجموعة شروط تضمن لواشنطن الكلمة العليا على مستوى التعامل التجاري. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال ترامب في البيت الأبيض: "لدينا

وحاول الرئيس الأمريكي اتباع بعض السياسات التي من شأنها أن تخفض تأثير الشركات الأجنبية، وجذبهم مجددا إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال مجموعة شروط تضمن لواشنطن الكلمة العليا على مستوى التعامل التجاري.

ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين

وقال ترامب في البيت الأبيض: "لدينا كبرى الشركات في أي مكان في العالم. إنهم جميعًا يعودون الآن وسيستمرون في العودة إلى الولايات المتحدة".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن التخفيضات الضريبية التي قام بها ترامب حفزت الاقتصاد الأمريكي في عام 2018، ما ساعد على دفع النمو الاقتصادي إلى 2.5% خلال العام، الأمر الذي انعكس بشكل رئيسي على معدلات التوظيف والتصنيع، لكن إحصاءات من الحكومة ومصادر أخرى لا تدعم ما تحدث بشأنه ترامب عن فاعلية سياساته في جذب الاستثمار والوظائف من الخارج.

ونمى الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بوتيرة سنوية أبطأ في العامين الأولين من ولاية ترامب مقارنة بفترة رئاسة باراك أوباما، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصادرة في يوليو.

وتسارع نمو الاستثمار في الأعمال من جميع المصادر، سواء كانت خارجية أو محلية لفترة وجيزة، وذلك بعد أن وقع ترامب حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار في أواخر عام 2017، غير أنه لم يستطع الاحتفاظ بتلك الوتيرة السريعة، ليتحول نمو الاستثمار إلى رقم سلبي هذا الربيع، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الاقتصادي.

الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا

وفي العامين الأولين لترامب، أعلنت الشركات عن خطط لنقل ما يصل إلى 145 ألف وظيفة في المصانع إلى الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة ريشورينج، وهي مجموعة غير ربحية في الولايات المتحدة.

ويعد هذا رقما قياسيا في بيانات المجموعة، التي يعود تاريخها إلى أواخر الثمانينيات، لكنها تضيف ما يصل إلى أقل من شهر واحد من متوسط المكاسب الوظيفية في الولايات المتحدة في توسعها الذي دام عقدًا من الزمان.

وتم الإعلان عن أكثر من نصف هذه الوظائف -نحو 82000- في عام 2017، قبل سريان مفعول التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب.

وتظهر بيانات مبادرة إعادة الإنتاج أقل من 30000 وظيفة تقول الشركات إنها ستنقلها إلى الولايات المتحدة بسبب تعريفة ترامب على الصلب المستورد والألومنيوم والألواح الشمسية وغسالات الملابس ومجموعة متنوعة من البضائع الصينية.



وقال باحثون في شركة "كيمي AT" الشهر الماضي، إن السياسات التجارية لترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، دفعت نشاط المصانع ليس إلى الولايات المتحدة ولكن إلى دول آسيوية منخفضة التكلفة بخلاف الصين، مثل فيتنام.

ويتنافى ذلك مع إعلان ترامب أن تعريفاته قد حولت الأمور لصالح صناعة الصلب المحلية وأنها تقوم بعمل رائع في مجالات الوظائف، غير أن الشركات المصنعة للمعادن الأولية، والتي تشمل الصلب والألومنيوم، أضافت أقل من 15000 وظيفة منذ تولى ترامب منصبه، وهو ما يعني أن أداء تلك القطاعات كان أفضل قبل تولي ترامب البيت الأبيض.