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الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

لم تكن سياسات ترامب الاقتصادية فعالة بالدرجة الكافية لفتح مجالات توظيف جديدة على كل المستويات في مجالات التصنيع المختلفة في الولايات المتحدة
تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
ترامب
ترامب
راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
وحاول الرئيس الأمريكي اتباع بعض السياسات التي من شأنها أن تخفض تأثير الشركات الأجنبية، وجذبهم مجددا إلى الولايات المتحدة، وذلك من خلال مجموعة شروط تضمن لواشنطن الكلمة العليا على مستوى التعامل التجاري. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وقال ترامب في البيت الأبيض: "لدينا
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".
صواريخ

واشنطن تسعى إلى عدم تمديد معاهدة «ستارت»

تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن ذريعة تبرر سعيها إلى عدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية المعروفة بمعاهدة "ستارت". وصرح المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، توماس كانتريمان، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، شخص في غاية المعاداة لأي معاهدة للحد من الأسلحة لدرجة أنه سيجد أي عذر وأي حجج، بغض النظر عن مدى ارتباطها بهذه القضية لتجنب تمديد معاهدة ستارت. وأشار كانتريمان إلى أن الدول التي تعمل على تطوير الأسلحة فرط الصوتية هي أمريكا وروسيا والصين.
ترامب (1)

واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
ترامب-وآبي

ترامب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من اليابان شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، وذلك في ظل تصاعد خلاف واشنطن التجاري مع الصين، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية. وأوضحت الوكالة أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة ضخمة. يأتي ذلك في وقت وافقت فيه اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر، سعيا إلى تضييق الهوة في المواقف بشأن التعريفات على لحوم البقر وقطاع السيارات، وفقا لصحيفة نيكي.
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تحذيرات-لترامب-من-الإفراط-في-عقوبات-روسيا

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
روسيا-والصين

هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
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