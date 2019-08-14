رياضة

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
محمود حسن "تريزيجيه"
محمود حسن "تريزيجيه"
تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا قد تأسف على عدم مضاعفة فريقه لتقدمه في الشوط الأول بمواجهة توتنهام، والذي سُنحت خلاله فرصتان لتريزيجيه. وصرح سميث لقناة ناديه الرسمية: "تريزيجيه كان قادرا على جعل النتيجة 2-0 وهذا كان كفيلا بتصعيب المباراة للغاية على توتنهام". الجناح المصري الذي لعب أساسيا وسجل
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