بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، لذا رصدنا أسعار أرخص 10 سيارات ملاكي في السوق المصري
تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار.
ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
1- زوتي Z100
تصّدرت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020 قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 131,500 جنيه.
وتقدم Z100 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5
1- زوتي Z100
تصّدرت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020 قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 131,500 جنيه.
وتقدم Z100 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
وتتميز السيارة بتوافر عدد من وسائل الأمان بها، في مقدمتها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.
2- سوزوكي ألتو
تراجعت للمركز الثاني في القائمة، بعد أن ظلت تتصدرها لفترات طويلة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 133,900 جنيه، بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر. إلا أن «ألتو» تفتقر لأدنى وسائل الأمان ومساعدة السائق، وتأتي بدون وسائد هوائية، وغير مجهزة بأي نظام لمساعدة الفرامل.
3- لادا جرانتا
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.
4- زوتي Z300
تعد السيارة السيدان مدمجة الحجم واحدة من أرخص السيارات السيدان الآن، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح مع المحرك 1,5 لتر كموديل 2020 بسعر 167,990 ج. م. ومع المحرك الـ1,6 لتر كموديل 2019 بسعر 214,990 جنيه.
5- شيري أريزو 5
صعّدت سيارة الشركة الصينية شيري أريزو السيدان مدمجة الحجم للمركز الخامس بعد التخفيضات السعرية التي حصلت عليها السيارة في أغسطس، وتعتمد على محرك 1500 سي سي مع ناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح بثلاث فئات كموديل 2020 بسعر يبدأ من 168,900 جنيه حتى 202,900 جنيه، وبفئتين كموديل 2019 بسعر يبدأ من 219.900 جنيه حتى 229,900 جنيه.
6- جلوري 350
استقرت سيارة الشركة الصينية «DFSK» في مصر، بالمركز السادس بالقائمة، بسعر 178.000 بدلا من 185.000 جنيه، و195.000 و208.000 جنيه للثانية والثالثة على التوالي، لتكون السيارة الأقل سعرا بفئة سيارات الركوب متعددة الأغراض.
وتتاح السيارة في مصر بثلاث فئات من التجهيز، تتسع لـ8 ركاب على ثلاثة صفوف، وتشتمل التجهيزات على «مصابيح ضباب، قضبان تحميل أمتعة، زجاج مظلل، مفتاح ريموت، قفل مركزي، قفل أمان للأطفال، باور ستيرنج، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي يحتوي على راديو + USB + AUX متصل بأربع سماعات».
وتأتي الفئة الأعلى بتجهيزات تتضمن باقة شكل رياضي للهيكل، ومرآة كهربائية ووسادة هوائية لقائد السيارة، ونظام مكابح مضادة للانغلاق.
وتعتمد جلوري 350 على محرك سعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات و16 صماما، قادر على إنتاج قوة 116 حصانا وعزم 145 نيوتن. متر، معتمدا على نظام دفع خلفي وصندوق تروس يدوي من 5 نسب أمامية.
7- بي واي دي F3
تراجعت سيارة الشركة الصينية بي واي دي F3 للمركز السابع بعد أن ارتفعت أسعارها لـ179,000 جنيه، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليا، منها تغيير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة، وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية.
8- شانجي M50
هي سيارة متعددة الأغراض مدمجة الحجم، تأتي للسوق المحلية بنوعين من المحركات، إما 1400 سي سي أو 1500 سي سي، يرتبطان بناقل حركة يدوي، وتتاح بفئتين بسعر ثابت 184.000 جنيه.
9- بروتون ساجا
هي واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم، يتم تصنيعها في ماليزيا، وتأتي بمحرك سعته 1332 سي سي، بقوة 94 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة (مانيوال وأتوماتيكي)، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على حقن الوقود إلكترونيا، ويبلغ العزم الأقصى 120/4000 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وتحتاج إلى 14.5 ثانية للتسارع من 0- 100 كيلومتر.
تتوفر في السوق في فئتين، الأولى مانيوال بسعر 185 ألف جنيه، والأتوماتيك بسعر 200 ألف جنيه.
10- رينو لوجان
حافظت «لوجان» التابعة لشركة رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية.
ورفعت الشركة الفرنسية سعر طراز لوجان فيجن 1.6 بناقل يدوي 3 آلاف جنيه إلى 188 ألف جنيه، حتى 246,000 جنيه، وفي ما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90/5500 حصانا/ لفة في الدقيقة، وتبلغ السرعة القصوى 175، والتسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وحقن إلكتروني للوقود، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي».