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بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، لذا رصدنا أسعار أرخص 10 سيارات ملاكي في السوق المصري
تحرير:كريم ربيع ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
زوتي Z300
زوتي Z300
تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
1- زوتي Z100 تصّدرت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020 قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 131,500 جنيه. وتقدم Z100 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5
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فورد EcoSport

إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
BMW-X1

سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام واحد

خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت العديد من الملامح التي تتعلق بسلوك الجمهور في الأسواق العالمية تجاه السيارات المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تخلي بعض الفئات الجماهيرية عن مجموعة من السيارات، وذلك على الرغم من القدرات الفنية الكبيرة لها. وعلى المستوى الفني، تمتلك العديد من السيارات تاريخا طويلا مع تخلي الجمهور عنها في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية والشكلية الرائعة التي تتمتع بها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يؤكد أنها بيعها قد لا يكون لأسباب فنية في معظم الأحيان.
VOLKSWAGEN - SAUSAGES

بخلاف السيارات.. شركات صنعت أشياء أخرى

على مدى تاريخ طويل من صناعة السيارات، لم تكن الشركات المتخصصة منحصرة في تكنولوجيا التنقل فقط، خاصة أن الإمكانيات المالية الضخمة ساعدتها على الدخول بقوة في مجالات تصنيعية ضخمة، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الإنشاء. وراهنت العشرات من الشركات العالمية على مجالات أخرى بخلاف صناعة السيارات؛ مثل تكنولوجيا الصواريخ والقطارات والطائرات، كما ابتعدت بعض الشركات عن مجالات التنقل، لتدخل في مجالات إنشاء متنوعة خلال تاريخها الطويل في تلك الصناعة المتطورة باستمرار.
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فولكس-فاجن-باسات-جي-تي

منها هوندا وفولكس.. شركات سيارات تخفض أسعارها

استقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة، شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، فرغم تراجع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 11%، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار سياراتها، مقابل شركات أخرى خفضت أسعارها، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ، ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي نالت تخفيضا سعريا بقيم كبيرة.
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
فيات-أونو

بـ40 ألف جنيه.. أهم 5 سيارات شعبية مستعملة

توجد آلاف السيارات المعروضة على مواقع البيع والشراء، والمتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضا والمنتشرة بمحافظات مصر، يرغب أصحابها في بيعها، وفي المقابل هناك راغبون في شراء سيارة مستعملة، لكن الحيرة تغلب عليهم، بسبب كثرة الموديلات المعروضة، وارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الوقود. نرصد في هذا التقرير أهم 5 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها، وبأسعار في المتناول تبدأ من 40 ألف جنيه، منها «فورد سكورت، 128، فيات أونو، سوزوكي ماروتي، كيا برايد».
لادا جرانتا 2019

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
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