بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

خرجت سيارات من السوق المصرية خلال الأيام الماضية، ودخلت أخرى جديدة، وانخفضت أسعار سيارات غيرها، لذا رصدنا أسعار أرخص 10 سيارات ملاكي في السوق المصري

تحرير:كريم ربيع ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

زوتي Z300

تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.

1- زوتي Z100 تصّدرت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020 قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 131,500 جنيه. وتقدم Z100 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5