سفاح نيوزيلاندا من السجن: صراع كبير قادم

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

سفاح نيوزيلاندا

كشفت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، اليوم الأربعاء، عن فحوى رسالة بعث بها برينتون تارانت المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلاندا من داخل سجنه وبخط اليد. وتضمنت الرسالة آراء المتهم السياسية والاجتماعية، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى القول إنه "لم يكن ينبغي السماح بهذا قط". وأوضحت الصحيفة أن تارانت تناول آراءه السياسية العنصرية، معترفا بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها. وحذر المتهم في الرسالة من "صراع كبير قادم"، واختتمها بالقول: "لا تنس واجبك تجاه شعبك".

من ناحية أخرى، ذكر موقع "نيوزهب" أن آخر سطرين من الرسالة يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح، لكنه حجب ما كتب فيهما. ودفع المتهم ببراءته من 92 تهمة تتعلق بالمذبحة التي ارتكبها في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش يوم 15 مارس، وسيحاكم في مايو 2020. ووفقا للصحيفة، فإنه يُسمح للسجناء بإرسال وتلقي رسائل ويمكن