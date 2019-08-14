إرهاب

6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
بوكوحرام
بوكوحرام
قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.
وتملك تشاد واحدًا من أقوى الجيوش في المنطقة، ولعب الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو دورا رئيسيا في الجهود التي يدعمها الغرب للتصدي لجماعة "بوكوحرام" الإرهابية وتنظيم "القاعدة". وتنشط بوكوحرام في نيجيريا، لكنها تقوم بعمليات دامية في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة، ومنذ ظهورها قبل تسع سنوات، تسببت بوكوحرام
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حركة الشباب

قتيل في انفجار جنوب الصومال.. و«حركة الشباب» تتبنى

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، جراء انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال. ونقل راديو "دالسان" الصومالي أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي، مضيفًا أن صحفيا يعمل في راديو القوات المسلحة قتل أثر الانفجار، وفقا لـ"رويترز". وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن التفجير الذي وصفته بـ"المزدوج" واستهدف القاعدة العسكرية جنوبي الصومال. وأوضحت "رويترز" أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
المصلون

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
مسجد-النور-فى-النرويج

الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.
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هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
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الحرب-في-ليبيا

قتيلان و10 مصابين في تفجير إرهابي بليبيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة خارج مركز للتسوق شرق ليبيا، بحسب مصدر بمركز بنغازي الطبي. ووقع الانفجار في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي، فيما لم ترد أنباء عن عدد الضحايا والمصابين. كان قد وقع انفجار في وقت سابق، في سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، أدى إلى إصابة 18 شخصا. يُذكر أن درنة كانت معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
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لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.
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مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
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