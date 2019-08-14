6 قتلى في هجوم انتحاري نفذته امرأة بتشاد

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

بوكوحرام

قتل نحو 6 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته امرأة بتشاد، وفقا لما أعلنه الجيش التشادي، اليوم الأربعاء، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدد هجمات جماعة "بوكوحرام" الإرهابية النيجيرية منذ يونيو 2018، وسجلت منذ ذلك الوقت 9 هجمات لبوكوحرام في الأراضي التشادية. وفي نهاية مارس قتل 23 جنديا تشاديا في هجوم على قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة، أما في يونيو الماضي، فقتل 11 عسكريا تشاديا، في هجوم نفذته "بوكوحرام" واستهدف بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غربي البلاد.

وتملك تشاد واحدًا من أقوى الجيوش في المنطقة، ولعب الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو دورا رئيسيا في الجهود التي يدعمها الغرب للتصدي لجماعة "بوكوحرام" الإرهابية وتنظيم "القاعدة". وتنشط بوكوحرام في نيجيريا، لكنها تقوم بعمليات دامية في تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة، ومنذ ظهورها قبل تسع سنوات، تسببت بوكوحرام