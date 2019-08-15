تخلصي من الرؤوس السوداء في الأنف.. بـ«ماسك الطين»

إذا كنت تعانين من البثور السوداء، سيساعدك ماسك الطين على التخلص من الزيوت الزائدة، وربما يزيل الأوساخ من الرؤوس المغلقة أيضًا، بجانب ذلك يجب غسل الوجه مرتين كل يوم

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

التخلص من الرؤوس السوداء

تعاني معظم الفتيات من مشكلات جلدية في البشرة، وتعد من أكثر المشكلات التي تقابلهن، وليس الفتيات فقط ولكن الرجال أيضًا، خاصة الرؤوس السوداء التي تظهر على الأنف مصحوبة بقليل من النمش، ويرجع ذلك إلى تراكم العرق والأتربة العالقة في المسام، وعلى المدى الطويل تنتشر بشكل كبير مما يعطي مظهرا غير لائق، وللتخلص منها يمكنك اتباع روتين عناية خاص بالأنف، أو تطبيق ماسكات طبيعية مثل ماسك التين المغربي، فهو مقشر طبيعي بجانب المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها، نقلًا عن "healthline".

الرؤوس السوداء ما هي إلا بثور تظهر واضحة على سطح البشرة، وعندما تصبح مسدودة تغلق تمامًا، تعرف بالرؤوس البيضاء أيضًا، يعتقد العديد من الأشخاص أن لون هذه البثور يميل إلى الأسود نتيجة تراكم الأوساخ بداخلها، ولكن الحقيقة ليست مثل ذلك، فيرجع اللون الأسود إلى الزيوت المتراكمة والجلد الميت الذي يؤدي إلى غلق