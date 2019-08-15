تخلصي من الرؤوس السوداء في الأنف.. بـ«ماسك الطين»

إذا كنت تعانين من البثور السوداء، سيساعدك ماسك الطين على التخلص من الزيوت الزائدة، وربما يزيل الأوساخ من الرؤوس المغلقة أيضًا، بجانب ذلك يجب غسل الوجه مرتين كل يوم
تعاني معظم الفتيات من مشكلات جلدية في البشرة، وتعد من أكثر المشكلات التي تقابلهن، وليس الفتيات فقط ولكن الرجال أيضًا، خاصة الرؤوس السوداء التي تظهر على الأنف مصحوبة بقليل من النمش، ويرجع ذلك إلى تراكم العرق والأتربة العالقة في المسام، وعلى المدى الطويل تنتشر بشكل كبير مما يعطي مظهرا غير لائق، وللتخلص منها يمكنك اتباع روتين عناية خاص بالأنف، أو تطبيق ماسكات طبيعية مثل ماسك التين المغربي، فهو مقشر طبيعي بجانب المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها، نقلًا عن "healthline".
الرؤوس السوداء ما هي إلا بثور تظهر واضحة على سطح البشرة، وعندما تصبح مسدودة تغلق تمامًا، تعرف بالرؤوس البيضاء أيضًا، يعتقد العديد من الأشخاص أن لون هذه البثور يميل إلى الأسود نتيجة تراكم الأوساخ بداخلها، ولكن الحقيقة ليست مثل ذلك، فيرجع اللون الأسود إلى الزيوت المتراكمة والجلد الميت الذي يؤدي إلى غلق
الرؤوس السوداء ما هي إلا بثور تظهر واضحة على سطح البشرة، وعندما تصبح مسدودة تغلق تمامًا، تعرف بالرؤوس البيضاء أيضًا، يعتقد العديد من الأشخاص أن لون هذه البثور يميل إلى الأسود نتيجة تراكم الأوساخ بداخلها، ولكن الحقيقة ليست مثل ذلك، فيرجع اللون الأسود إلى الزيوت المتراكمة والجلد الميت الذي يؤدي إلى غلق البثور، وتعرف هذه العملية بـ"الأكسدة"، فإذا كنت تنزعجين منها، ربما تتساءلين عن الطرق السريعة للتخلص منها، خاصة التي توجد حول الأنف، وما يلي بعض من الخيارات الجيدة:
1- غسل الوجه باستمرار
من المعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمع فيها أن غسل الوجه بانتظام يساعد في التخلص من حب الشباب، فغسل الوجه من الأفكار الجيدة التي ينادي بها جميع مختصي العناية بالبشرة، خاصة في الصباح، لإزالة الأوساخ والبكتيريا العالقة، التي ربما تتراكم على وجهك في المساء، كما أنه يجب عليك غسل الوسادة بشكل منتظم لأنها تمتص الزيوت من وجهك، وحاولي قدر الإمكان غسل وجهك بعد ممارسة التمرينات الرياضية مباشرة؛ لأن العرق يختلط مع الأتربة والزيوت مما يؤدي إلى تكون الرؤوس السوداء، كما يمكن استخدام "الوايبس" المناديل المبللة كحل بديل.
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2- لاصقات الأنف
يمكنك استخدام لاصقات الأنف، فثبتت العديد من الأبحاث فاعليتها في إزالة الرؤوس السوداء، وتعتبر من الآليات المنتشرة في الوقت الحالي وتتميز بلونها الأسود، كل ما عليك فعله أن تضعي أحد الشرائط على أنفك لمدة دقائق، وبعد ذلك قومي بإزالتها برفق، وستجدين أنك تخلصت من معظم الرؤوس السوداء المزعجة في أنفك.
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3- التقشير
عندما نفكر في التقشير، أول ما يأتي على مخيلتك هو الاسكرابات الطبيعية التي نقوم باستخدامها، مما يؤدي إلى تزايد الالتهابات في البشرة عند الإفراط في استخدامها، إذ حاولي أن تستخدمي أنواعا لطيفة على بشرتك مثل المنتجات التي تحتوي على أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي.
4- ماسك الطين
يعتبر الطين أحد العناصر اللطيفة على البشرة، وفي نفس الوقت ليس لها أي آثار جانبية، فإذا كنت تعانين من البثور السوداء، سيساعدك ماسك الطين على التخلص من الزيوت الزائدة، وربما أيضًا يزيل الأوساخ من الرؤوس المغلقة، وعلى الجانب الآخر، توجد العديد من ماسكات الطين التي تحتوي على الكبريت، مما يساعد في تقليل الجلد الميت، والتحسين أيضًا من مظهر البشرة، ومع ذلك يعاني البعض من حساسية الكبريت، إذ تعتبر فكرة جيدة لأن تقومب باختبار قطعة صغيرة من الطين على جلدك لتري ما الذي سوف يحدث، وبعد ذلك يمكنك تطبيقه على أي منطقة في الجسم، خاصة الأنف.
5- عدم الإفراط في استخدام المنتجات
تجربة العديد من المنتجات في وقت واحد، حتى لو كانت مصممة للتخلص من حب الشباب، يمكن أن تتلف بشرتك وتزيد الرؤوس السوداء، في الواقع، يجب عليك التمسك بمنتج واحد أو اثنين، وتذكري دائمًا أن تستخدمي المرطب لأن الجلد الجاف للغاية ينتج عنه كمية كبيرة من الزيوت، مما قد يزيد الرؤوس السوداء.
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