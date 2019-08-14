الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مظاهرات هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وقامت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بربط رجل، اشتبهوا به بأنه "جاسوس لحساب بكين"، بواحدة من عربات الأمتعة، وبضربه، بحسب وسائل إعلام. واضطرت قوات حفظ النظام لاستخدام غاز الفلفل عند تفريق المتظاهرين بعدما حاصروا آلية تابعة لهذه القوات، فيما عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار هونغ كونغ صباح اليوم،