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دراسة: الشيشة أكثر سمية من أنواع التبغ الأخرى

تحرير:أ ش أ ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
تدخين الشيشة
تدخين الشيشة
شهدت السنوات القليلة الماضية ازدياد شعبية الشيشة بصورة مضطردة، وذلك في الوقت الذى حذر فيه الباحثون من أضرارها كونها أكثر خطورة من أشكال التبغ الأخرى التي يتم تدخينها. وباستخدام جهاز اختبار مُصمم خصيصًا، قام الباحثون في جامعة "كاليفورنيا" بتحليل الانبعاثات خلال جلسة الشيشة النموذجية، ووجدوا أن إحداها استخرج من أنبوب يحتوي على العديد من المواد الضارة مثل السيجارة. وقالت فيرونيك بيرود، الأستاذة فى جامعة كاليفورنيا: "دخان الشيشة يحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل النيكوتين الذي يمكن أن يؤدي إلى إدمان التبغ، ومركبات الكربونيل المهيجة، والبنزين".
وأضافت: "بسبب الحجم الكبير الذي يتم استنشاقه في كل نفخة وطول فترة التدخين، فإن الشيشة تقدم جرعة أعلى من هذه المواد الكيميائية للمدخن"، كما أنها تنتج كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون، من حرق الفحم لتسخين التبغ. وأشارت "بيرود" إلى حدوث حالات التسمم بأول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى اختبار التبغ العادي،
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مرضى-القلب-في-رمضان

للحفاظ على صحة القلب.. اتبع 4 نصائح مهمة

إذا أحضرت ميكروسكوبا لتفحص جسمك، ستجد أنك تتكون من أنسجة صغيرة تُرى بالعين المجردة، ومن ثم فإن كل عضو من أعضائك الحيوية ما هو إلا مجموعة من الأنسجة الصغيرة، والقلب من أهم الأعضاء الموجودة في جسمك، فمثلما الماء سر الوجود، فالقلب أيضا سر وجودك فى هذه الحياة، ويجب اتباع بعض الأساليب الصحية التي تحافظ على صحة قلبك على المدى البعيد؛ مثل شرب كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي صحي، إضافة إلى ممارسة الرياضة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "live strong".
أضرار-الجلوتين

دراسة: تناول طفلك للقمح صغيرا يصيبه بالتهابات هضمية

تحاول الأم دائما تقديم أنواع مختلفة من الطعام في الشهور الأولى للطفل؛ رغبةً منها في زيادة وزنه بشكل صحي والبناء الصحي لعضلاته، ولكن ما هي إلا عادات قديمة اتبعها الأجداد وتوارثتها الأجيال، فكيف يمكن أن تتحمل معدة الطفل الرضيع هضم القمح؛ على سبيل المثال! ويوصى بأهمية الرضاعة الطبيعية في هذا التوقيت، لأنها تمنح الطفل كل ما يحتاج إليه من العناصر الغذائية المهمة دون التعرض لمشكلات هضمية أو مشكلات صحية أخرى تظهر تدريجيا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "daily mail".
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اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
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منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل

نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ. والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.
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نسبة الدهون في الجسم.. كيف تقيسها بسهولة؟

عندما تحاول إنقاص الوزن فإن قياس الدهون في الجسم لا يقل أهمية عن قياس وزنك الكلي، ذلك لأن العادات الصحية مثل التمارين الرياضية يمكنها بناء العضلات، فيؤدي زيادة كتلة العضلات إلى بقاء الرقم على الميزان كما هو، أو في بعض الحالات يزداد حتى لو كنت تفقد الدهون. وتوجد طريقة واحدة لتقييم تقدم وزنك وهي قياس الدهون في الجسم، حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت نسبة الدهون في العضلات صحية أم لا. موازين دهون الجسم ليست مضمونة تمامًا ولكنها ليست سوى بعض الخيارات لقياس الدهون في الجسم بين الزيارات مع طبيبك أو المدرب الشخصي.
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هل شرب المياه يسبب التسمم؟ تعرف على الحقيقة

في حين أنه من الممكن أن تتسمم بسبب شرب الكثير من الماء، إلا أنه نادر الحدوث. يجب أن تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، والتي سيواجه معظم الناس صعوبة في القيام بها عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالات يمكنك النظر إلى لون البول ومستوى العطش لإخبارك بما إذا كنت تحتاج حقا إلى شرب المزيد من الماء أم لا. إذا كنت قلقا بشأن استهلاكك للمياه فتحدث إلى طبيبك، إذ يمكن أن يوفر لك المزيد من التوصيات المحددة بناءً على صحتك العامة وعوامل أخرى. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن التسمم بالمياه، بما في ذلك الأعراض ومتى يمكن أن تهدد الحياة؟
اطعمة-تخفض-السرطان

ولا يزال الخبراء يحذرون.. هذه الأطعمة تسبب السرطان

لا يزال العلم يحذّر مرارًا وتكرارًا من بعض الأطعمة التي تسبب إصابة الإنسان بمرض السرطان، ذلك المرض اللعين الذي أصبح آفة العصر الحديث، فكلما كان الإنسان على دراية أكبر بما يسبب هذا المرض، تجنَّب الإصابة به، أو استطاع السيطرة عليه. وفي هذا التقرير، الذي نشره موقع "Food prevent"، تم رصد 10 أنواع من الأطعمة التي اعتادها البعض، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من طعامهم اليومي، وقد يتسبب الإكثار منها في الإصابة بهذا المرض، كما نشر أيضا البدائل المفيدة لها.
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