وفاة مهندس الصوت جميل عزيز بعد صراع مع السرطان

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

جميل عزيز

أعلنت الناقدة السينمائية صفاء الليثي، وفاة مهندس الصوت جميل عزيز، بعد صراع مع مرص السرطان، ومن المقرر أن يشيع الجثمان من كنيسة مارجرجس بشارع الزهار بالجلاء عصر اليوم الأربعاء. وحرص عدد من صناع السينما في مصر على نعي الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. جميل عزيز عمل مهندس صوت بهيئة السينما والمسرح والموسيقى، ثم تدرج في المناصب ما بين استوديو الأهرام واستوديو نحاس حتى شغل مدير عام الصوت والمونتاج بشركة مصر للاستوديوهات ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في جهاز السينما.

شارك عضوا للجنة تحكيم فى مشروعات تخرج طلبة المعهد العالى للسينما، وكذلك فى مسابقات جمعية الفيلم، قام بتسجيل الصوت وعمل المكساج لمئات من الأفلام التسجيلية الروائية القصيرة، ولمئات من الأفلام الروائية الطويلة، ومن أهمها "الثأر" إخراج محمد خان 1980، "أهل القمة" إخراج علي بدرخان 1981، "المشبوه" إخراج سمير