حبس المتهم بقتل زوجته وإحراق 13 من عائلتها بالمنوفية

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة 13 من عائلتها بحروق أثناء تواجدهم بمنزلهم بقرية الحامول، نتيجة قيامها بخلعه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، فجر يوم الثلاثاء، بقيام عاطل بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة عائلتها.

وتبين من التحريات أن الزوج تسلل إلى منزل أسرة زوجته أثناء تناولهم وجبة العشاء رفقة أقاربهم، وسكب مادة كاوية عليهم، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى خلعه عن طريقة المحكمة. وأسفر الحادث عن مصرع زوجة العاطل وهى "فتحية محمد عباس 50 عامًا"، وإصابة 13 شخصًا من أسرتها، وهم: "جمالات عبدالمرضي علي 70 عامًا، وعباس