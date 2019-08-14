جريمة

حبس المتهم بقتل زوجته وإحراق 13 من عائلتها بالمنوفية

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة 13 من عائلتها بحروق أثناء تواجدهم بمنزلهم بقرية الحامول، نتيجة قيامها بخلعه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، فجر يوم الثلاثاء، بقيام عاطل بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة عائلتها.
وتبين من التحريات أن الزوج تسلل إلى منزل أسرة زوجته أثناء تناولهم وجبة العشاء رفقة أقاربهم، وسكب مادة كاوية عليهم، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى خلعه عن طريقة المحكمة. وأسفر الحادث عن مصرع زوجة العاطل وهى "فتحية محمد عباس 50 عامًا"، وإصابة 13 شخصًا من أسرتها، وهم: "جمالات عبدالمرضي علي 70 عامًا، وعباس
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تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
جثة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
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جثة (5)

بمية نار.. قتل زوجته وأحرق 13 من عائلتها بالمنوفية

أقدم عاطل على إلقاء مادة كاوية "مياه نار" على جسد زوجته وأسرتها، بسبب خلاف تطورات إلى خلعه عن طريق المحكمة، في قرية الحامول التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن وفاتها وإصابة 13 آخرين من عائلتها، حيث بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى منوف العام، بوصول 13 شخصًا مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وبينهم حالة وفاة، وعلى الفور وجه مدير الأمن بكشف تفاصيل الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة والمستشفى لمناقشة المصابين والشهود.
ازاله-تعديات-الاراضى

إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
جثة-طفل-مقتول-قتل

سجى ضحية الحقد.. خنقتها جارتها وأحرقت جثتها في الفرن

جاءت للحياة بوجه ملائكي وقلب أبيض صغير لم يدنسه غل ولا حقد أو كراهية، طفلة بريئة لم يتجاوز عمرها العامين، لا تعرف سوى اللهو واللعب، ملاك يسير على الأرض بقدمين، بينما يسكن بجوارها شيطانة مات قلبها وغاب ضميرها، ضربت بكل قيم الإنسانية والأعراف عرض الحائط، لا تعرف سوى نار الانتقام التي تأكل في عقلها كما يأكل اللهب عمار الأرض، امرأة فقدت عقلها وسخرت كل قوتها في الانتقام من جارتها عبر طفلتها التي لا تعرف بأي ذنب قتلت، خنقتها بكل ما أوتيت من حقد وكراهية، وألقت جثتها في النار ليختلط عظامها بالحطب وقلبها النقي الأبيض برماد الفرن الأسود.
جنازة العروس

بعد 24 ساعة زواج.. محامي يقتل زوجته في المنوفية

في جنازة شعبية كبيرة، شيع المئات من أهالي مدينة الباجور، جثمان عروس المنوفية، التي لقيت مصرعها على يد زوجها بعد 24 ساعة فقط من زفافها بقرية القرنين، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة بمسجد حافظ بالمدينة، وسط بكاء وصراخ أهل الضحية. كان اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي رئيس مباحث الباجور، يفيد بمقتل "منار.ع.ا" 19 عاما، على يد زوجها "محمد.م" 25 عاما، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم أمس الجمعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط زوجها لكشف ملابسات الواقعة.
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