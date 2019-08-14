رئيس الزمالك: النادي ليس عزبة.. ودياز هو من عرض نفسه

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

الزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء، لتولي القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الزمالك: "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك، ونجله تحدث وكشف ذلك وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم، ووصلنا إلى مبلغ 2 مليون دولار وشرط جزائي لمدة شهر وعدد المدربين المساعدين".

واستكمل رئيس القلعة البيضاء: "هناك من يحارب الزمالك من داخل النادي، وتحدثوا مع رامون دياز عن أننا نقوم بتأخير المستحقات، وأتحدى أن أي لاعب أو مدرب رحل له مستحقات". وواصل رئيس الزمالك: "هناك فيلسوف ومعلم وثعلب صغير يتحدثون عن أنني منفرد في قرار المدير الفني. الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن

واستكمل رئيس القلعة البيضاء: "هناك من يحارب الزمالك من داخل النادي، وتحدثوا مع رامون دياز عن أننا نقوم بتأخير المستحقات، وأتحدى أن أي لاعب أو مدرب رحل له مستحقات".



وواصل رئيس الزمالك: "هناك فيلسوف ومعلم وثعلب صغير يتحدثون عن أنني منفرد في قرار المدير الفني. الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مديرا فنيا أجنبيا، فوجئت بأن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرا فنيا، وأيمن يونس مديرا للكرة. يختارون أنفسهم".



وأردف رئيس القلعة البيضاء: "إذا جلب سموحة 14 صفقة يقولون العظيم فرج عامر، وعندما نفعل ذلك يقولون هذا إهدار للمال العام. وأبناء الزمالك يهدون حيل النادي في البرامج".

