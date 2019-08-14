رياضة

رئيس الزمالك: النادي ليس عزبة.. ودياز هو من عرض نفسه

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الزمالك
الزمالك
كشف رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء، لتولي القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الزمالك: "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك، ونجله تحدث وكشف ذلك وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم، ووصلنا إلى مبلغ 2 مليون دولار وشرط جزائي لمدة شهر وعدد المدربين المساعدين".
واستكمل رئيس القلعة البيضاء: "هناك من يحارب الزمالك من داخل النادي، وتحدثوا مع رامون دياز عن أننا نقوم بتأخير المستحقات، وأتحدى أن أي لاعب أو مدرب رحل له مستحقات". وواصل رئيس الزمالك: "هناك فيلسوف ومعلم وثعلب صغير يتحدثون عن أنني منفرد في قرار المدير الفني. الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
محمد-صلاح (3)

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
مران-الزمالك-في-المغرب (4)

رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
اقرأ المزيد من الأخبار
جوسفالدو-فيريرا (3)

الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
جوسفالدو-فيريرا (2)

هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
اصابة-فرجانى-ساسى

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
عبد-الله-جمعة

تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org