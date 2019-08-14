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مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي للحجاج

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الحجاج
الحجاج
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة مصر للطيران لعودة الحجاج القادمين من مطار جدة، فيما يستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأعلنت الشركة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات للحجاج، وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية توجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال انتظارهم لاستقبال ذويهم.
ويتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدي، التى تتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم (2)، ومبنى الركاب رقم (1).من جانبها، أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي استعدادها بخطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم
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احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
انتخابات

كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟
طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
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طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
بوينج 787 دريملاينر

مصر للطيران تتسلم «طائرة الأحلام» الأخيرة من بوينج

احتفلت شركة مصر للطيران اليوم، مع شركة بوينج الأمريكية بمدينة سياتل بإنهاء إجراءات تسليم مصر للطيران الطائرة السادسة والأخيرة من طراز بوينج "Dreamliner B787-9" طائرة الأحلام التي تصل القاهرة غدا. وذكر بيان للشركة أن الوفد الفني والتجاري والهندسي والمالي والقانوني لمصر للطيران قام بمراجعة الإجراءات والمواصفات التي تعاقدت عليها الشركة من مختلف النواحي. وزار وفد مصر مصنع "بوينج إيفيريت" أكبر مصنع للطائرات في العالم وتابع كل الخطوات والتركيبات والإجراءات التي يقوم بها المصنع لاستلام وتصنيع الطائرات التابعة للشركة.
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«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

طوارئ في مطار القاهرة استعدادا لهبوط طائرة اضطراريا

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ لهبوط طائرة مصر للطيران، المتجهة إلى العاصمة النيجيرية "أبوجا" اضطراريًا، بسبب عطل فني في مجموعة العجل بعد إقلاعها. ووفقا لمصدر ملاحي في مطار القاهرة، فإن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة مصر للطيران المتجه إلى أبوجا يطلب السماح له بالعودة للمطار للهبوط اضطراريا بعد حدوث عطل فنى فى مجموعة العجل.
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