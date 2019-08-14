مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي للحجاج

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الحجاج

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة مصر للطيران لعودة الحجاج القادمين من مطار جدة، فيما يستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأعلنت الشركة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات للحجاج، وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية توجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال انتظارهم لاستقبال ذويهم.

ويتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدي، التى تتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم (2)، ومبنى الركاب رقم (1).من جانبها، أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي استعدادها بخطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم