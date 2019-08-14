إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

فيلم الفيل الأزرق2

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.

بينما احتل النجم كريم عبد العزيز المركز الثالث فى القائمة بفيلمه «الفيل الأزرق 2»، إذ حقق ليلة أمس 4 ملايين و524 ألفا و345 جنيها. الفيلم بطولة "نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا"، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما يأتي فيلم «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد