سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

تم إيقاف الاستماع إلى المقاطع الصوتية في ماسنجر مثلما حدث مع أبل وجوجل، كما أن فيسبوك رابع شركة كبرى يتم الكشف عن انتهاكها خصوصية مستخدميها

تحرير:فيروز ياسر ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال المتحدث باسم «فيسبوك» إنه تم إيقاف الاستماع إلى المقاطع الصوتية في ماسنجر مثلما حدث مع أبل وجوجل، كما أن فيسبوك رابع شركة كبرى يتم الكشف عن انتهاكها خصوصية مستخدميها والاستماع إلى التسجيلات الصوتية بواسطة البشر، على الرغم من أن المستخدمين توقعوا أن الذكاء الاصطناعي يسمعها فقط. وكشف

وقال المتحدث باسم «فيسبوك» إنه تم إيقاف الاستماع إلى المقاطع الصوتية في ماسنجر مثلما حدث مع أبل وجوجل، كما أن فيسبوك رابع شركة كبرى يتم الكشف عن انتهاكها خصوصية مستخدميها والاستماع إلى التسجيلات الصوتية بواسطة البشر، على الرغم من أن المستخدمين توقعوا أن الذكاء الاصطناعي يسمعها فقط.

وكشف المتعاقدون في عدة بلدان لـ«فيسبوك» عن انزعاجهم من التسجيلات الصوتية، إذ قالوا إن بعضها يحتوي على خصوصية وكلام غير مناسب للاستماع.

في أبريل الماضي، كشفت بلومبرج أن أمازون كانت تستخدم البشر جزءًا من ضمان الجودة لـ«أليكسا»، المساعد الافتراضي، وخلال شهر يوليو كشفت القناة الإخبارية العامة البلجيكية VRT عن أن جوجل أجرت نفس ضبط الجودة، بعد أن تسرب أكثر من 1000 مقطع صوتي إلى القناة.

كما تم إجراء ما يقرب من 15% من التسجيلات عن طريق الخطأ، وكان بعضها يحتوي على معلومات شخصية حساسة، وبعد تسريبها أوقفت «جوجل» تلك الممارسة، كما أرغمت لجنة حماية البيانات الألمانية على تمديد فترة توقف الشركة إلى 3 أشهر على الأقل.

بعد ما حدث مع «جوجل» بأسبوع، كشفت «الجارديان» أن شركة «آبل» قامت بنفس الممارسة، من خلال التعاقد مع بعض الأشخاص الذين يستمعون إلى التسجيلات عن طريق برنامج «سيري»، وعلى الرغم من أن الشركة أصرت على أن مساعدها الصوتي كان أكثر وعيا بالخصوصية من أمازون وجوجل بسبب تحميل التسجيلات دون ربطها بمُعرّف «أبل»، بدلا من إبقائها كلها في السحابة كجزء من حساب المستخدمين، فإنه توقف أيضا.

وكشفت شركة «أبل» أنها أوقفت عمل «سيري» على مستوى العالم، بينما أجرت مراجعة شاملة وتحديث البرنامج في المستقبل، إذ سيكون لدى المستخدمين القدرة على المشاركة في التقييم.

في الأسبوع الماضي، ألقى موقع Vice News القبض على «ميكروسوفت» في نفس المصيدة، وكشف عن استخدام متعاقدين بشريين لتنفيذ ضمان الجودة في التسجيلات الخاصة بالمساعد الصوتي المسمى «كورتانا»، وكذلك للمحادثات الصوتية التي تتم عبر «سكايب».

الرقابة البشرية على الأنظمة الآلية المفترضة شائعة في صناعة التكنولوجيا، إلا أن مكبرات الصوت وبرامج الدردشة كان لها مستوى أعلى بكثير من القلق بشأن الخصوصية، ما جعل جميع الشركات تكافح من أجل مطابقة توقعات المستخدم مع ممارستها الفعلية.

كما تؤدي هذه الأنظمة إلى بعض الانتهاكات الفظيعة للخصوصية، حيث أبلغ المتعاقدون عن سماع معلومات شخصية وحساسة للغاية بالنسبة للمستخدمين.

وبالمثل فإن خدمات النسخ والترجمة التي يوفرها «سكايب» و«ماسنجر فيسبوك» تحتوي على معلومات شخصية أكثر بكثير، كما لم يتوقع المستخدمون أن يسمعها شخص غريب.

ومن ناحية أخرى، قال مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، إنه يحقق في ما إذا كان الاستخدام غير المكشوف للرقابة البشرية قد انتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، كما قال متحدث باسم الشركة: «نحن على دراية بمخاوف الخصوصية المتعلقة ببرامج المساعدة الصوتية وسنقوم بتقييم المعلومات المتاحة»، مضيفًا أن الهيئة ستجتمع مع زميلها الأوروبي من أجل التأكد من الحقائق الكاملة وأي مخاطر محتملة للحقوق.

وقال مفوض حماية البيانات في إيرلندا، والذي يشرف على «أبل» و«جوجل»: «سنقوم بإجراء تقييماتنا واستنتاجاتنا حول هذه الممارسة، كما نلاحظ أن الشركتين قد توقفتا عن انتهاك الخصوصية».