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سبقتها أبل وجوجل.. فيسبوك ليست وحدها من اخترقت خصوصية المستخدمين

تم إيقاف الاستماع إلى المقاطع الصوتية في ماسنجر مثلما حدث مع أبل وجوجل، كما أن فيسبوك رابع شركة كبرى يتم الكشف عن انتهاكها خصوصية مستخدميها
تحرير:فيروز ياسر ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
فيسبوك
فيسبوك
مشكلات شركة «فيسبوك» لا تنتهي، وانتهاك خصوصية المستخدمين ليس المرة الأولى، إذ اعترفت الشركة بتوظيف مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق «ماسنجر» التابع لـ«فيسبوك»، وذلك بعدما تم إيقافه الآن. كما ذكرت شركة "بلومبرج" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية أن الشركة استأجرت أشخاصا للاستماع إلى المحادثات الصوتية التي أجريت على «ماسنجر»، وكان الهدف منها إعادة تسجيل المحادثات من أجل قياس دقة أداة النسخ التلقائي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وقال المتحدث باسم «فيسبوك» إنه تم إيقاف الاستماع إلى المقاطع الصوتية في ماسنجر مثلما حدث مع أبل وجوجل، كما أن فيسبوك رابع شركة كبرى يتم الكشف عن انتهاكها خصوصية مستخدميها والاستماع إلى التسجيلات الصوتية بواسطة البشر، على الرغم من أن المستخدمين توقعوا أن الذكاء الاصطناعي يسمعها فقط. وكشف
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