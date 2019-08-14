رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

الزمالك

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".

وواصل رئيس القلعة البيضاء: "لن أعلن اسم المدرب إلا عندما يحضر إلى مصر، ولن أعلن اسم المدرب حتى لا يقوم من يحاربون الزمالك بمحادثته.. والمدير الفني الجديد للزمالك سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، ويتم حاليًّا تجهيز عقوده، وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له أيضا بالكامل". وأردف رئيس الزمالك: "بخصوص

وواصل رئيس القلعة البيضاء: "لن أعلن اسم المدرب إلا عندما يحضر إلى مصر، ولن أعلن اسم المدرب حتى لا يقوم من يحاربون الزمالك بمحادثته.. والمدير الفني الجديد للزمالك سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، ويتم حاليًّا تجهيز عقوده، وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له أيضا بالكامل".



وأردف رئيس الزمالك: "بخصوص ما قيل عن سفر أحمد وأمير إلى لبرتغال من أجل تسوية مستحقات جوزفالدو فيريرا (مدرب القلعة البيضاء السابق)، هذا ليس صحيحا، السفر كان من أجل التفاوض، لا يعقل السفر بتكلفة 100 ألف دولار من أجل 10 آلاف دولار ليه موجودة بالبنك، الراجل اعتذر وقال لو اتفقنا سأدرب الفريق بداية من شهر أكتوبر أو نوفمبر".