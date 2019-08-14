حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

تحرير:علاء النجار ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

صورة أرشيفية

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بوفاة عاملي كهرباء صعقا بالتيار في أثناء حفرهما في الشارع بقرية قرقشندة بدائرة المركز. وانتقل على الفور المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والمقدم مصطفى كامل، معاون المباحث، وتبين مصرع كل من "م.