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كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

الرئيس: حريصون على عقد انتخابات المحليات في أقرب فرصة.. الرقابة واللا مركزية والاستجواب وسحب الثقة أبرز المكاسب.. 21 عاما الحد الأدنى للترشح.. وهؤلاء محرومون منها
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟
حديث الرئيس عن تأخر انتخابات المحليات دفع المعنيين بالجانب التشريعي والذين يقع على عاتقهم إخراج قانون المحليات المنظم للانتخابات إلى النور بعد أن ظل حبيس الأدراج على مدار 4 سنوات هي عمر مشروع القانون داخل البرلمان، خضع خلالها للعديد من المناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية، التى أعلنت الانتهاء منه بالكامل
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احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
.الحجاج (7)

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي للحجاج

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة مصر للطيران لعودة الحجاج القادمين من مطار جدة، فيما يستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأعلنت الشركة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات للحجاج، وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية توجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال انتظارهم لاستقبال ذويهم.
طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
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مصطفى-مدبولى-والسيسى (3)

السيسي يطلع على مراحل تنفيذ قطار «مونوريل»

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، آخر تطورات إنشاء قطار "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر. واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية في هذا الصدد.? وأكد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، توقيع عقد مع شركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى و6 أكتوبر بطول 96 كم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (8)

السيسي يعلن موعد انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد انتهاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه سيكون مع نهاية العام الحالي 2019، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة المصرية. وفي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء، "أنا عاوز أقول حاجة ومش قاصد أقلق بيها الناس، وهي إن عملية الإصلاح مستمرة، فلو توقف الإصلاح سيحدث إشكالية".
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السيسي عن عدم طلاء المباني: هو فيه دولة كده؟

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظاهرة عدم طلاء المباني، قائلا: "يبدوا أننا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن"، مشيرا خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب، مستكملا: "كل قطاع أدخله ألاقي الدنيا صعبة، صعبة أوي، هقولكم على دليل، إمشوا على الطرق هتلاقوا المباني كلها طوب أحمر، ده بيعكس إيه؟ هوا فيه دولة كده؟ كلها طوب أحمر"، مضيفا: "يادوب المباني اللي بتعملها الحكومة أو المطورين العقاريين، هي بس اللي مدهونة، وده بعكس الدولة راحت لفين".
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السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنت استقلت وعملت انتخابات مبكرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي أثارت محاوف أعضاء الحكومة في نوفمبر عام 2016، وأنهم كانوا متحسبين من ردة الفعل، مضيفا: "الكل فى التصويت كان خايف.. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر، لكن أنا هنا مش بذكى نفسى وقلت لا"، وتابع الرئيس خلال جلسة محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب الوطني: "قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبنى بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشى لحد تانى يقدر".
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