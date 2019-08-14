كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

الرئيس: حريصون على عقد انتخابات المحليات في أقرب فرصة.. الرقابة واللا مركزية والاستجواب وسحب الثقة أبرز المكاسب.. 21 عاما الحد الأدنى للترشح.. وهؤلاء محرومون منها

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟

حديث الرئيس عن تأخر انتخابات المحليات دفع المعنيين بالجانب التشريعي والذين يقع على عاتقهم إخراج قانون المحليات المنظم للانتخابات إلى النور بعد أن ظل حبيس الأدراج على مدار 4 سنوات هي عمر مشروع القانون داخل البرلمان، خضع خلالها للعديد من المناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية، التى أعلنت الانتهاء منه بالكامل

حديث الرئيس عن تأخر انتخابات المحليات دفع المعنيين بالجانب التشريعي والذين يقع على عاتقهم إخراج قانون المحليات المنظم للانتخابات إلى النور بعد أن ظل حبيس الأدراج على مدار 4 سنوات هي عمر مشروع القانون داخل البرلمان، خضع خلالها للعديد من المناقشات داخل لجنة الإدارة المحلية، التى أعلنت الانتهاء منه بالكامل وانتظار تحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

أهمية المحليات

النواب أكدوا أن القانون الجديد سوف يجعل للمحليات دورا أكثر فاعلية وصرامة من ذي قبل، وذلك عبر تمتع المحليات باللا مركزية، وحق المحليات في استجواب المحافظين، كما يحق للمحليات سحب الثقة من المحافظ.



عام 2008 كان شاهدا على آخر انتخابات محلية في مصر، وبلغ عدد المقاعد وقتها 52 ألفا، حسمت التزكية 44 ألفا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطنى المنحل وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات السياسية.



في هذا التقرير، نحن نسلط الضوء على ضوابط انتخابات المحليات التى حددها مشروع القانون المودع حاليا داخل مجلس النواب، وينتظر أن يرى النور في دور الانعقاد الخامس والأخير في عمر المجلس الحالي، وبالنظر في مواد القانون نجد أنه حدد جميع الأمور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، من شروط الترشح والنظام الانتخابي وأشكال وضوابط الدعاية الانتخابية، وغيرها.

شروط الترشح

أن يكون المرشح مصريا متمتعا بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه بشكل نهائي منها، وأن يكون مدرجا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها مع عدم وجود سبب يستوجب حذفه أو رفع قيده منها، تلك مجموعة من الشروط التى حددها القانون في نص المادة «54»، بينما يرغب في الترشح في انتخابات المحليات.

في أعقاب ثورة يناير انهالت الدعوات التى تطالب بحل المجالس المحلية بشكل نهائي، حيث تم رفع ما يقرب من 3 دعاوى قضائية تطالب بحلها وفي شهر يونيو من نفس العام، قضت محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وألزمت المجلس العسكرى والحكومة التى كان على رأسها الدكتور عصام شرف وقتها بإصدار قرار حل تلك المجالس.

المحرومون من المحليات

رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، والجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظون ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، بالإضافة إلى العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها في نطاق المحافظات محرومون من خوض الانتخابات بأمر القانون ولا يصح قبول أوراقهم إلى أن يتقدموا باستقالتهم.



أما في ما يتعلق بالنظام الذى سيخوض أعضاء المجلس الانتخابات على أساسه، فقد حددته المادة «51»، بنصها على أن تجرى الانتخابات بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، مع عدم جواز أن يجمع المترشح بين النظامين «الفردي- والقوائم»، أو الترشح في أكثر من مجلس محلي، وهذا في كل مجلس من المجالس المحلية.

نسب الكوتة

بينما جاءت المادة التالية مباشرة لتؤكد ضرورة أن تحتوى كل قائمة انتخابية على عدد من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي، وعدد من الاحتياطيين مساوٍ له، على أن يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، بينما لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة، ويمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلا مناسبا.



منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت لـ"التحرير" إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات وتم إرساله لرئيس البرلمان لعرضه على اللجنة العامة، وبعد الموافقة عليه يرسل إلى مجلس الدولة ثم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشته حتى الآن.

مكاسب القانون الجديد

وأشارت جاب الله إلى أن أهم ما يميز قانون المحليات الجديد هو أنه يدعم اللا مركزية ويعطي صلاحيات لرؤساء الأحياء والمحافظين، ما يساعد على سهولة التعامل بشكل مباشر في العديد من الملفات الخاصة بالمحافظة، موضحة أن القانون يعطي مساحة للرقابة الشعبية من جانب المجلس المحلي، ليصبح من حقه استجواب المحافظ وسحب الثقة منه.



وأكدت جاب الله أن المحافظات في أمس الحاجة لوجود المجالس المحلية، وأن عدم وجودها أرهق النواب، لأنهم يحلون محلها في التعامل مع العديد من الملفات، موضحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتم عقد جلسات استماع للوزراء والمحافظين والشباب من المجتمع المدني، حيث تم عرض القانون للحوار المجتمعي.

مدة المجلس

وبحسب المادة «52» يجوز للمترشح أن يكون حاملا لأكثر من صفة بحد أقصى 3 صفات، وأن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، ويتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.



مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.



لجنة الإدارة المحلية متمثلة في عضوها النائب بدوي النوبيشي، أكدت أن قانون المحليات تم الانتهاء منه داخل اللجنة، وتم الاستماع إلى رؤيات المحافظين والجهات المعنية بالقانون على مستوى الجمهورية، وتمت إحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان، مبديا رغبة شديدة في أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد القادم بعد أن تم الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات لتجرى الانتخابات وفق التقسيم الجديد.



وشدد على أن الهدف من هذا التقسيم هو أن يشمل التوسعات في المراكز والقرى والمدن، حتى يتم تمثيل الجميع في المحليات، خاصة أن هناك نجوعا وقرى وعزبا ليست معروفة ستتم إضافتها.