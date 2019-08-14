سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

سعر الريال السعودي اليوم

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 4.42 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 4.40 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في بنك بلوم ليسجل نحو 4.42 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 4.48 جنيه للبيع، و4.33 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 4.47 جنيه للبيع، و4.37 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك إتش إس بي سي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي نحو 4.43 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء. كما سجل سعر الريال السعودي في كل من بنك المشرق، والبنك التجاري الدولي، والبنك المصري