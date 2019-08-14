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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 4.42 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 4.40 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في بنك بلوم ليسجل نحو 4.42 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 4.48 جنيه للبيع، و4.33 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 4.47 جنيه للبيع، و4.37 جنيه للشراء.
وسجل سعر الريال السعودي في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك إتش إس بي سي، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي نحو 4.43 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء. كما سجل سعر الريال السعودي في كل من بنك المشرق، والبنك التجاري الدولي، والبنك المصري
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الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط والجرام يفقد 8 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وفقد سعر الجرام نحو 8 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

بعد انتهاء إجازة العيد.. الدولار يرتفع في البنوك

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 5 قروش ليسجل 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
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خرفان-واضحى-العيد (2)

قبل العيد.. أسعار صكوك الأضحية في البنوك وطرق شرائها

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم عدد من البنوك المحلية العاملة فى مصر بمجموعة من البرامج المتنوعة للعملاء، لشراء صكوك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف. ويعد صك الأضحية نوعا من أنواع الوكالة، وهى جائزة فى النيابة فى ذبح الأضحية وتوزيعها، كما أنه يعد بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، إذ يستطيع الفرد المساهمة مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنه يوفر عليه عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
تعاملات بنكية (3)

بعد ارتفاعها بنسبة 7.5%.. تعرف على أنواع قروض البنوك

سجلت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى نموا بمعدل 7.5%، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، في مقابل نحو 6.6%، و6.9% خلال نفس الفترة من عامي 2017 و2018 على الترتيب. وارتفعت قروض الأفراد بقيمة بلغت نحو 23.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 328.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018. وعلى أساس سنوى، حققت قروض التجزئة ارتفاعا قدره 23.8% عن مستويات أبريل 2018، وحققت قروض التجزئة في البنك الأهلي المصري زيادة بنسبة 38% خلال العام الجاري لتصل إلى 24 مليار جنيه.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وسجل أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي بنحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء.
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