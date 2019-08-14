مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

صورة أرشيفية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب في مياه ترعة «بلبيس» أمام مجمع محاكم بلبيس، بدائرة مركز شرطة بلبيس. وعلى الفور انتقلت قوة مكبرة من رجال مباحث المركز، برئاسة الرائد إسلام عواد، إلى