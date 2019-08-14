فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
خيال مآتة
خيال مآتة
اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
ومن بين الآراء السلبية حول فيلم "خيال مآتة" التي علّق عليها أحمد حلمي، متابع كتب له: "الفيلم وحش أوي يا ريس"، بينما أعاد "حلمي" نشر التغريدة وقال: "كنت أتمنى إنه يعجبك يا درش". يجسد أحمد حلمي في "خيال مآتة"، شخصية مختلفة إذ يظهر في مرحلتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والفترة الثانية يظهر كرجل
اقرأ المزيد
الفيل-الازرق-2

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
John Wick

John Wick| كيانو يستلهم روح Matrix لخلق أسطورة جديدة

بعد أن حقق Avengers: Endgame نجاحًا ساحقًا فى دور السينما العالمية، حان الوقت لأن يصبح سرابا، وذلك بعد طرح الجزء الثالث من الفيلم الأمريكى John Wick للمخرج تشاد ستاهلسكى، حيث تتميز السلسلة بالإثارة والغموض، وظهر ذلك واضحًا منذ إطلاق الجزء الأول فى عام 2014، وتبعه الجزء الثانى فى عام 2017، وبعد عامين طُرح الجزء الثالث وحقق ما يقرب من 56 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول، حيث استطاع المخرج الأمريكى أن يخاطب الجمهور معتمدًا فى ذلك على عنصرى الجريمة الإثارة.
مهندس الصوت جميل عزيز

وفاة مهندس الصوت جميل عزيز بعد صراع مع السرطان

أعلنت الناقدة السينمائية صفاء الليثي، وفاة مهندس الصوت جميل عزيز، بعد صراع مع مرص السرطان، ومن المقرر أن يشيع الجثمان من كنيسة مارجرجس بشارع الزهار بالجلاء عصر اليوم الأربعاء. وحرص عدد من صناع السينما في مصر على نعي الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. جميل عزيز عمل مهندس صوت بهيئة السينما والمسرح والموسيقى، ثم تدرج في المناصب ما بين استوديو الأهرام واستوديو نحاس حتى شغل مدير عام الصوت والمونتاج بشركة مصر للاستوديوهات ثم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في جهاز السينما.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org