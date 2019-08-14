«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

خيال مآتة

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".

ومن بين الآراء السلبية حول فيلم "خيال مآتة" التي علّق عليها أحمد حلمي، متابع كتب له: "الفيلم وحش أوي يا ريس"، بينما أعاد "حلمي" نشر التغريدة وقال: "كنت أتمنى إنه يعجبك يا درش". يجسد أحمد حلمي في "خيال مآتة"، شخصية مختلفة إذ يظهر في مرحلتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والفترة الثانية يظهر كرجل