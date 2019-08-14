شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

الشقيق انتقد عبر حسابه الخاص بفيسبوك اجتهاد بعض الصفحات والمواقع حول أسباب الوفاة مؤكدا أن أخاه مأمور قسم الشروق أصيب برصاصة خلال تنظيف سلاحه وكان يحظى بثقة رؤسائه

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

جثة

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".

وتابع جمال أبو طالب في منشوره: «ومن المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمرا، أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق وغالبا نسي تفريغها وربما جاءته مكالمة أو إشارة رد عليها في أثناء شروعه في التنظيف، ما شتت فكره، فنسي التفريغ، لأن معه 3 أجهزة لا سلكية و3 هواتف محمولة، غير الأرضية». وانتقد