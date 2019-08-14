شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه
الشقيق انتقد عبر حسابه الخاص بفيسبوك اجتهاد بعض الصفحات والمواقع حول أسباب الوفاة مؤكدا أن أخاه مأمور قسم الشروق أصيب برصاصة خلال تنظيف سلاحه وكان يحظى بثقة رؤسائه
تحرير:التحرير
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
جثة
كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب".
وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
وتابع جمال أبو طالب في منشوره: «ومن المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمرا، أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق وغالبا نسي تفريغها وربما جاءته مكالمة أو إشارة رد عليها في أثناء شروعه في التنظيف، ما شتت فكره، فنسي التفريغ، لأن معه 3 أجهزة لا سلكية و3 هواتف محمولة، غير الأرضية».
وانتقد
وتابع جمال أبو طالب في منشوره: «ومن المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمرا، أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق وغالبا نسي تفريغها وربما جاءته مكالمة أو إشارة رد عليها في أثناء شروعه في التنظيف، ما شتت فكره، فنسي التفريغ، لأن معه 3 أجهزة لا سلكية و3 هواتف محمولة، غير الأرضية».
وانتقد شقيق المأمور الراحل ما تناولته بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي حاولت استغلال الحادث في إثارة البلبلة وساقت روايات غير حقيقية عن وفاة شقيقه، قائلا: "في إطار ما حدث في واقعة وفاة شقيقي أيمن أبو طالب مأمور قسم الشروق بالقاهرة بطلق ناري، تناقلت المواقع أقاويل وتفاسير عجيبة، فقالوا أطلقت عليه النار في أثناء مروره بدائرة القسم، وقالوا انتحر بوضع المسدس في فمه، ودخول طلقة خرجت من مؤخرة الرأس، وقالوا إن الداخلية قتلته أو صفّته لأن له آراء معارضة، وقالوا جاءته مكالمة من قيادة كبيرة فأطلق النار على نفسه، وقالوا على أثر مشادة مع مدير القطاع، وكلام.. وكلام.. بلا أساس.. ولا مراعاة لمصابنا في شاب مثله".
وتابع: «كما أن الضابط المعارض لن يضعوه في مركز قيادي، كما كان يمكنهم إحالته للتقاعد في حركة أغسطس الحالي التي تمت من أسبوع، وعلى كلّ فقد حضر بين من حضروا للوقوف إلى جوارنا في مصابنا، 4 أساتذة في الطب منهم زوج شقيقتي و3 لواءات شرطة منهم شقيقي، وأنا وهم جميعًا ناظرنا الجثمان وتفحصناه، ولم يكن أي رأي منهم جميعا إلا مؤيدا لرواية الجندي وانطلاق الطلقة بمسار لا يمكن أن يكون قتلا ولا انتحارا، وفوق هذا معاينة فريق من النيابة والأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية».
وأهاب شقيق الراحل بالمواقع والصفحات تحري الدقة وعدم الانسياق وراء التفسيرات والاجتهادات التي لا تمت للحقيقة بصلة، مراعاةً لمشاعر الأسرة، وحرمة الموت، وفق قوله.
كان اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق يفيد سماع طلق ناري داخل مركز الشرطة، وانتقلت قيادات مديرية الأمن، وتبين من الفحص إصابة العميد أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق، بطلق نارى بالخطأ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.
وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن القاهرة والبحث الجنائي وتم تكليف رجال المباحث بالتحري حول الحادث والملابسات والظروف والتحفظ على سلاح العميد المتوفى والطلقات لفحصها فنيا.
وتبين من التحريات وسماع الشهود أن طلقا ناريا خرج من سلاح المأمور خلال عملية تنظيفه وأصابه بالخطأ، وتم على الفور نقله للمستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات الواقعة وندب الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب وتوقيت الواقعة.
كانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد شككت في ظروف مصرع مأمور قسم الشروق، قبل أن يقطع شقيقه وأسرته الشك باليقين، بتأكيد رواية التحريات والنيابة وأن وفاته برصاصة عن طريق الخطأ ونفي أي شبهة أو قصد أو أسباب أخرى كما روجت بعض الصفحات والمواقع دون تحري الدقة.