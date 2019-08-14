جريمة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

الشقيق انتقد عبر حسابه الخاص بفيسبوك اجتهاد بعض الصفحات والمواقع حول أسباب الوفاة مؤكدا أن أخاه مأمور قسم الشروق أصيب برصاصة خلال تنظيف سلاحه وكان يحظى بثقة رؤسائه
تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
جثة
جثة
كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
وتابع جمال أبو طالب في منشوره: «ومن المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمرا، أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق وغالبا نسي تفريغها وربما جاءته مكالمة أو إشارة رد عليها في أثناء شروعه في التنظيف، ما شتت فكره، فنسي التفريغ، لأن معه 3 أجهزة لا سلكية و3 هواتف محمولة، غير الأرضية». وانتقد
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تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
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مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
سجن

حبس المتهم بقتل زوجته وإحراق 13 من عائلتها بالمنوفية

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة 13 من عائلتها بحروق أثناء تواجدهم بمنزلهم بقرية الحامول، نتيجة قيامها بخلعه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، فجر يوم الثلاثاء، بقيام عاطل بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة عائلتها.
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الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
طعن-بالسكين

استقرار حالة المتهم بقتل عروسه ليلة الزفاف بالباجور

أكد الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أن المحامي المتهم بقتل زوجته، بالباجور محافظة المنوفية قد تعافى، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة رجال. وأشار الجزار في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إلى أن المجني عليه استقبلته المستشفى وكان يعاني من جرح نافذ بالبطن ودخل العناية المركزة وحالته مستقرة. كان شقيق العروس ذهب مع بعض أفراد ليبارك لشقيقته فى الصباحية بينما فر الزوج من الشقة عقب تنفيذه الجريمة الغامضة ولكن بعد ساعات عثرت عليه الشرطة داخل مستشفى بنها الجامعى مصابا بجرح نافذ بالبطن بطعنة سكين وحالتة العامة سيئة.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

حاصرتهما النيران.. تفحم ربة منزل ونجلها بحريق بشبرا

في حادث مأساوي لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما على أثر حريق نشب في شقتهما الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين. تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لتحديد أسبابه وتقدير الخسائر، كما أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التشريح، وكلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة.
حبس-كلابشات

3 شهور مع الشغل لتاجر أجبر جاره على ارتداء قميص نوم

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