5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

انتهت مصر من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ منذ نحو 3 سنوات، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بهذا البرنامج وآخرها بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي

تحرير:رنا عبدالصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الاقتصاد المصري

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وبحسب تقرير البنك، فإن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت برنامج مصر الأفضل في العالم وتشمل كلا من: معدل النمو أكد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو. وقال روشير شارما