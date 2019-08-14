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5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

انتهت مصر من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ منذ نحو 3 سنوات، حيث أشادت العديد من المؤسسات الدولية بهذا البرنامج وآخرها بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي
تحرير:رنا عبدالصادق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
وبحسب تقرير البنك، فإن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت برنامج مصر الأفضل في العالم وتشمل كلا من: معدل النمو أكد البنك في تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو. وقال روشير شارما
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الريال-السعودى (2)

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 4.42 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء نحو 4.40 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغ أقل سعر للريال السعودي في بنك بلوم ليسجل نحو 4.42 جنيه للبيع، و4.39 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للريال السعودي في بنك التعمير والإسكان ليسجل نحو 4.48 جنيه للبيع، و4.33 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 4.47 جنيه للبيع، و4.37 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط والجرام يفقد 8 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وفقد سعر الجرام نحو 8 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

بعد انتهاء إجازة العيد.. الدولار يرتفع في البنوك

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 5 قروش ليسجل 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.63 جنيه للبيع، و16.53 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (5)

قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
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وزير-الماليه

معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
الديون الخارجية (2)

هل ينجح وزير المالية في سداد ديون مصر خلال عامين؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين سنقضي على الدين نهائيًا، ونسلم مصر آمنة إلى من يأتي بعدنا، وأشار معيط في تصريحات له، أن دين الدولة وصل إلى 108% عن الناتج المحلي منذ عامين، وتم خفض منه 90.5% إلى الآن. وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، فيما سجل حجم الدين العام المحلي لمصر 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018. وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
اقتصاد (1)

عائد أدوات الدين يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2018

سجلت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، أدنى مستوى لها منذ شهر مايو 2018، حيث تراجع العائد على السندات أجل 5 أعوام إلى 15.785% الأسبوع الماضى، مقابل 15.833% للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى 15.724%، في مقابل نحو 15.82%. كما واصلت طلبات اكتتاب على عطاء أذون الخزانة لآجال 91 و273 يومًا تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل أعلى عائد على أجل 91 يوما نحو 17.93%، بينما أقل عائد 17%، في حين لم يرتفع متوسط العائد عن العطاء السابق لأذون الخزانة أجل 91 يوما لتستقر عند مستوى 17.89%.
سلع-غذائية

الحكومة تعلن انخفاض معدل التضخم لأقل من 10%

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، إنه في بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي قل معدل النمو، وزادت معدلات التضخم، وأثر ذلك بالطبع فى القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل التضخم انخفض الآن إلى أقل من 10%، بعد أن وصل في السابق إلى أكثر من 25%. وأضاف كمالي ،أنه مع تراجع معدلات النمو عام 2011 والبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان لا بد من أن تزيد معدلات الفقر، مؤكدا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي، والحد كذلك من زيادة نسبة الفقر.
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