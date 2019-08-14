ترامب يخطر بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

بوتين وترامب

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان ستكون في وقت قريب". بدوره أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بفترة عمل هانتسمان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذ اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأوضح بوتين أن السفير عمل على إعطاء بعض الخصائص البناءة للفترة الحالية، في العلاقات الثنائية بين روسيا وأمريكا، وفقا لـ"تاس". وأضافت الوكالة أن خطاب الاستقالة تضمن أن السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية قدم استقالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعتزم ترك منصبه في 3 أكتوبر المقبل. وتابع بيسكوف أن ترامب