إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بمحافظة بورسعيد. ونقلت سيارات الإسعاف كلا من "خالد عربى أبو المعاطى 8 سنوات، مصاب باشتباه كسر في الترقوة والكتف الأيمن والكعبرة اليسرى، وأحمد عربى أبو المعاطى 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج