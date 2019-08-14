جريمة

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بمحافظة بورسعيد. ونقلت سيارات الإسعاف كلا من "خالد عربى أبو المعاطى 8 سنوات، مصاب باشتباه كسر في الترقوة والكتف الأيمن والكعبرة اليسرى، وأحمد عربى أبو المعاطى 10 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج
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جثة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثه -علي-الطريق (1)

حفرا قبرهما.. بحثا عن كابل فصعقتهما الكهرباء بطوخ

لقي عاملان مصرعهما صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، في أثناء حفرهما لإصلاح كابل كهربائي في قرية قرقشندة التابعة لمركز شرطة طوخ، فصعقهما التيار عقب قطع كابل أرضى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ، بينما اتهمت أسرتاهما المقاول بالتسبب في وفاتهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والذي طلب تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وكلف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وظروفها.
سجن

حبس المتهم بقتل زوجته وإحراق 13 من عائلتها بالمنوفية

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة 13 من عائلتها بحروق أثناء تواجدهم بمنزلهم بقرية الحامول، نتيجة قيامها بخلعه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، فجر يوم الثلاثاء، بقيام عاطل بقتل زوجته بـ"مية نار" وإصابة عائلتها.
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انقلاب-سيارة

قتيلان ومصابان من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بترعة

لقي طبيب قلب ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته وشقيقه، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق "طلخا- بلقاس" بمحافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقلونها في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرعهما وإصابة زوجته وشقيقه بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى الدولي لرعايتهما. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب ملاكي في ترعة بسنديلة.
تصادم

6 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث طرق بالبحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، في 3 حوادث طرق بمحافظة البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق قرية "مليحة - كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وتمناية وملاكى بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم "مصطفى. ع. ا، 55 عامًا"، و"سلوى. م. ج، 50 عامًا"، و"محمد. م، 26 عامًا"، و"ماهر. م، 46 عامًا"، وإصابة "أحمد. م. ع، 21 عامًا".
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إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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