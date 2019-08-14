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لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض

يساعد العيش الأسمر أو العيش الردة على زيادة الشعور بالشبع فترة طويلة، حيث إنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على قلة تناول الطعام.
تحرير:آية أشرف ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
العيش
العيش
معظمنا يتناول العيش الأبيض وبشكل يومي، رغم أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتخلى عن العيش الأبيض وتتناول العيش بالردة، فالأول يجعلك تشعر بالجوع، لأنه في الأساس يحتوي على نسبة ضعيفة من الألياف، وذلك عكس العيش الأسمر أو العيش الردة الذي يحتوي على الكثير من الألياف التي تجعلنا نشعر بالشبع. الدقيق الأبيض الذي يدخل في تصنيع العيش الأبيض يعمل على تكوين الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يساعد في الإصابة بمرض السكري، في التقرير التالي نتناول بالتفصيل الفرق بين العيش الأبيض والأسمر..
يجب الابتعاد عن تناول العيش الأبيض، وتطبيق نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التابعة لحملة "100 مليون صحة"، حيث نصحت المصريين بتناوله، مؤكدة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الابتعاد عن العيش الأبيض، والتركيز على العيش بالردة الذي يساعد في عملية الهضم، في السطور
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تناول الطعام بكميات أقل

نصائح للمطاعم لجعل الطعام صحيا.. وصف مذاق الخضراوات

أصبح اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة من أهم ما يشغل الراغبين في حياة خالية من الدهون المتراكمة، والذين يودون أيضًا الحفاظ على صحتهم من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والتي تزيد خطورتها بشكل كبير عند زيادة الوزن، لذا قام بعض الباحثين بتشجيع محلات الأطعمة على تقديم الأطعمة الصحية فقط، وتناول السلطة بدلا من البطاطس المقلية، وغيرها من الأطعمة التي تؤثر بشكل سلبي عليك، بجانب ذلك قدموا عدة طرق ممكن أن تتبعها المطاعم، نقلا عن "dailymail".
التوقف-عن-تناول-الخبز

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟

يعتبر الخبز العنصر الرئيس في النظام الغذائي، خاصة في وجبة الفطار والعشاء، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم يقدم لك الويتر طبقا من الخبز بجانب السلطات والمخللات، وعند تناوله فإن الشخص يحصل على نحو 20% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد خطأ في تناول الخبز محلي الصنع كل مرة من حين إلى حين، إلا أنه لا ينبغي تناول الخبز المعالج يوميًّا، وإذا وجدت نفسك تأكل هذا النوع من الخبز خلال معظم وجباتك، فحاول الاستغناء عنه لمدة شهر كامل.
فوائد-الكراث

التعزيز من صحة العيون..تعرف على فوائد الكرات

تحدثنا من قبل عن الخضراوات الورقية بجميع أنواعها بداية من الكرفس والسبانخ إلى الخس والعائلة الكرنبية، ولكن توجد أنواع أخرى تحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والمعادن الهامة التي تحتاجها أجسامنا باستمرار، على سبيل المثال الكرات، يستخدم في كثير من الدول الآسيوية والفرنسية، ولكن يعود في الأصل إلى المصريين القدماء، وبالنسبة للفوائد يعمل على التحسين من الدورة الدموية وإدراة معدلات الكوليسترول في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky.com".
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