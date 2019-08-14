لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض

يساعد العيش الأسمر أو العيش الردة على زيادة الشعور بالشبع فترة طويلة، حيث إنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على قلة تناول الطعام.
معظمنا يتناول العيش الأبيض وبشكل يومي، رغم أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتخلى عن العيش الأبيض وتتناول العيش بالردة، فالأول يجعلك تشعر بالجوع، لأنه في الأساس يحتوي على نسبة ضعيفة من الألياف، وذلك عكس العيش الأسمر أو العيش الردة الذي يحتوي على الكثير من الألياف التي تجعلنا نشعر بالشبع.
الدقيق الأبيض الذي يدخل في تصنيع العيش الأبيض يعمل على تكوين الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يساعد في الإصابة بمرض السكري، في التقرير التالي نتناول بالتفصيل الفرق بين العيش الأبيض والأسمر..
يجب الابتعاد عن تناول العيش الأبيض، وتطبيق نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التابعة لحملة "100 مليون صحة"، حيث نصحت المصريين بتناوله، مؤكدة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الابتعاد عن العيش الأبيض، والتركيز على العيش بالردة الذي يساعد في عملية الهضم، في السطور
يجب الابتعاد عن تناول العيش الأبيض، وتطبيق نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التابعة لحملة "100 مليون صحة"، حيث نصحت المصريين بتناوله، مؤكدة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الابتعاد عن العيش الأبيض، والتركيز على العيش بالردة الذي يساعد في عملية الهضم، في السطور التالية نتناول الفرق بين العيش الأبيض والعيش الأسمر أو العيش بالردة كما يطلق عليه الكثير..
مخاطر العيش الأبيض:-
زيادة الوزن
من يرغب في إنقاص وزنه عليه الابتعاد عن تناول العيش الأبيض، لأنه يحتوي على الدقيق الأبيض وهو يساهم في زيادة الوزن لاحتوائة على سعرات حرارية عالية، كما أنه لا يعمل على الشعور بالشبع، ويجعلك تشعر بالجوع بعد تناوله لأنه لا يحتوي على ألياف.
أمراض مزمنة
يسبب الخبز الأبيض الكثير من الأضرار الصحية، حيث إنه يتسبب في الإصابة بمرض السكري لأنه يعمل على تجميع الدهون في الجسم وبشكل خاص منطقة البطن، حيث إنه لا يحتوي على الألياف المفيدة التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، لذلك لا ينصح لمرض السكر بتناوله.
فوائد العيش الأسمر
فقدان الوزن
العيش الأسمر يفيد في حالات إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على الكثير من الألياف و الفيتامينات الهامة مثل فيتامين e وفيتامين b، ورغم احتوائه على سعرات حرارية عالية فينصح به لمن يرغب في إنقاص وزنه، لأنه يحتوي على ألياف تساعد في التقليل من الرغبة في تناول الطعام، لفقدان الوزن بسرعة.. تناول ملعقة واحدة من السمسم.
الشعور بالشبع
يساعد العيش الأسمر أو العيش الردة على زيادة الشعور بالشبع فترة طويلة، حيث إنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على قلة تناول الطعام، كما تساعد هذه الألياف الجسم على شرب كميات كبيرة من الماء مما يساعد على التحكم في الجوع والعطش
مفيد للقلب
تلعب الحبوب الكاملة دور هام في حماية الأوعية الدموية والقلب، لذلك ينصح بتناول العيش الأسمر بدلًا من العيش الأبيض، خاصة أن الأول يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيد لمرضى القلب.
الشعور بالطاقة
يساعد العيش الأسمر في الشعور بالشبع فترة طويلة، مما يتسبب في زيادة الشعور بالطاقة والقدرة على إنجاز الأعمال اليومية، لذلك ينصح بتناوله خلال وجبة الإفطار بدلًا من العيش الأبيض الذي يجعلك تشعر بالجوع بسرعة.
شيخوخة البشرة
يحتوي العيش الأسمر على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، مثل الفسفور، وأيضًا الألياف المفيدة للجهاز الهضمي، لذلك هو يساعد على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تحدث بسبب نقص الفيتامينات في الجسم.
علاج الإمساك
الإمساك من المشاكل المحرجة التي تواجه البعض منا، ويحدث بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي أو تناول بعض الأكلات، يساعد العيش الأسمر في التخلص من مشكلة الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، لذلك ينصح بتناوله لمن يعاني من مشاكل المعدة، فهو ملين طبيعي ويعمل على الوقاية من أنواع السرطان المختلفة بسبب أحتوائه على العديد من الألياف والفيتامينات المفيدة للجهاز الهضمي.