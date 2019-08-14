لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض

يساعد العيش الأسمر أو العيش الردة على زيادة الشعور بالشبع فترة طويلة، حيث إنه يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على قلة تناول الطعام.

تحرير:آية أشرف ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

العيش

معظمنا يتناول العيش الأبيض وبشكل يومي، رغم أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتخلى عن العيش الأبيض وتتناول العيش بالردة، فالأول يجعلك تشعر بالجوع، لأنه في الأساس يحتوي على نسبة ضعيفة من الألياف، وذلك عكس العيش الأسمر أو العيش الردة الذي يحتوي على الكثير من الألياف التي تجعلنا نشعر بالشبع. الدقيق الأبيض الذي يدخل في تصنيع العيش الأبيض يعمل على تكوين الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يساعد في الإصابة بمرض السكري، في التقرير التالي نتناول بالتفصيل الفرق بين العيش الأبيض والأسمر..

يجب الابتعاد عن تناول العيش الأبيض، وتطبيق نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، التابعة لحملة "100 مليون صحة"، حيث نصحت المصريين بتناوله، مؤكدة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الابتعاد عن العيش الأبيض، والتركيز على العيش بالردة الذي يساعد في عملية الهضم، في السطور