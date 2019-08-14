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دراجة لكل طالب..هل تتحمل طرق القاهرة مبادرة الحكومة؟

محمود حسين: يجب عمل ممشى للدراجات في الشوارع قبل تنفيذ المشروع لتأمين الطلاب من الحوادث.. «الحسيني»: توفير جراجات أو مظلات للدراجات يصعب من تنفيذ المبادرة
تحرير:أمين طه ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
دراجات
دراجات
أثار مقترح المشروع القومي للدراجات «دراجة لكل طالب» الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الجدل بين الطلاب والمسئولين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تمهيدا للبدء في تنفيذه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول المشروع وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، وهل الطرق ممهدة لهذا المشروع قبل تنفيذه، وهل العادات والتقاليد ستسمح للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة أو تتجول بها داخل الحرم الجامعي؟
تقليل التلوث والزحام  وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين قال إن فكرة مقترح المشروع القومي للدراجات الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جيدة للغاية، خاصة أنها تشجع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتقلل من التلوث البيئي والزحام الذى تسببه السيارات، وتسهم فى توفير الوقود
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مريض الإيدز بمستشفى في الغربية (5)

صحة الغربية ترد على طرد مريض إيدز بمستشفى كفر الزيات

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورا لإلقاء مريض خارج مستشفى كفر الزيات العام بعد اكتشاف إصابته بالإيدز، وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض على الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل. وفي أول رد رسمي، قال الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، صباح اليوم الأربعاء، مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي له بتذكرة تحمل رقم "7974".
احالة-العاملين بـ 8 مراكز-شباب-فى-القليوبية-للتحقيق (2)

التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
حادث-نووي

بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
انتخابات

كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟
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مجلس-النواب-الجلسة-العامة

طلب إحاطة ضد استغلال السماسرة للطلاب المغتربين

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استغلال السماسرة للطلاب المغتربين والوافدين الباحثين عن أماكن للسكن بعيدا عن المدينة الجامعية، موضحا أن الكثير من الطلاب المغتربين يبدأون مع قرب بداية العام الدراسي في البحث عن سكن مناسب لهم يكون قريبا من الجامعة، لعدم رغبتهم في الإقامة بالمدينة الجامعية والتي يعانون فيها من مشكلات معينة ومتكررة خلال الفترة الماضية.
عبد-الفتاح-السيسى-وعلى-عبد-العال-فى-مجلس-النواب (1)

عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
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