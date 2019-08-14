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علاقات غير مرئية.. فيلم «موعد على العشاء»

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
فيلم موعد على العشاء
فيلم موعد على العشاء
في فيلم «موعد على العشاء» لمحمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، 1980، تنشأ علاقة بين نوال (سعاد حسني)، الزوجة التي لا تحب زوجها عزت (حسين فهمي)، رجل الأعمال العصامي الذي تزوجته بتحريض من أمها (زوزو ماضي) بعد وفاة أبيها، وبين شكري (أحمد زكي) كوافيرها الخاص.
الكوافير الشاب هو الذي بدأ بالعلاقة، وإن كانت من جانب واحد، عبر علاقته بشعرها، ومراقبته بكاءها وتعاطفه معها بسبب علاقتها غير السوية مع زوجها. خلال هذا البكاء والاستغراق في أحزانها، ينسج الكوافير بأصابعه شبكة من المشاعر الملموسة وغير الملموسة حول داخلها الحزين، حتى وإن لم تلتفت لها نوال في البداية. الشَّعر
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حلمى-سالم

حلمي سالم.. التجاوز الجيلي والقطع مع البطريرك الشعري

الحديث عن الشعر والشعراء يبدو لى من أصعب الأحاديث، لأن تكوينهم ومواهبهم وتجاربهم الشعرية تبدو مركبة، وليست بسيطة، ومن ثم تحتاج إلى عمق فى متابعة المسارات المختلفة التى اتخذتها تجاربهم فى هذا العالم الشعرى، الذى يشكل فى جوهره أحد أبرز التعبيرات عن دراما الوجود الإنسانى فى عديد تجلياتها، وتناقضاتها، لأن الشعر يشكل محاولة فذة فى الإبحار بحثًا عن فك شفرات الوجود المُلغز ومحاولة الانتصار على العجز والألم والعدم.
نصر-حامد-أبو زيد (2)

نصر حامد أبو زيد.. بين صخب السجال الديني والسياسي وغياب الفكر النقدي

الكتابة عن نصر حامد أبو زيد اتسمت بالنزعة السجالية، بين هؤلاء الذين ذهبوا إلى هجائه أو الغلو وتكفيره من خلال نمط من اللغة النارية التى وصلت إلى أقصى العنف اللفظى، وهؤلاء فى الغالب من ذوى الانتماءات الأيديولوجية للقوى الإسلامية السياسية، الذين تعودوا على الكتابات التمجيدية حول الأصول الفقهية والمذهبية والتأويلية الإسلامية التاريخية المستقرة، والتى يعاد إنتاجها، وتلاوتها فى الدرس الإسلامى التقليدى، على نحو أحيطت معه بسياجات من القداسة أو ما يشبهها، على الرغم من كونها إنتاجا تأويليا وضعيا بامتياز، قام بتأسيسها فقهاء ومفسرون وكتاب سير. هذه النزعة شبه القدسية للاجتهاد البشرى التاريخى، شكلت كتابات نصر أبو زيد، أو بالأحرى ما قيل عنها، وكتب، صدمة نفسية وعقلية، ومن ثم كانت ردود أفعالهم هجائية وقدحية، وبعضها تكفيرى، لأنهم رأوا فيها تهديداً لما ألفوه من سرديات حول تاريخ الفقه والتفسير والسير الإسلامية.
يكتب

سردية عامية مصرية وأسئلة قديمة وجديدة

الرواية تدور فى إطار أحداث ثورة 1919، وكتبت باللغة العامية المصرية وهى تمثل رواية شبه مكتملة البناء؛ لأن نهايتها اتسمت بالعجلة وفق ما وصفه بعض النقاد، والجديد أنها اتخذت من تيار الوعى شكلا لها وهو الذى ساد الرواية الأوروبية ثم العربية بعد ذلك، والذى راده آلان روب جرييه وفوكنر وجيمس جويس وصحبه. ومرجع ذلك ثقافة وتكوين الكاتب د. مصطفى مشرفة واطلاعه ودراسته الرفيعة للأدب الإنجليزى، وللآداب الأوروبية والغربية.
الملكة-اليزابيث-تهنئ- برئاسة-محمد-العريان-في-جامعة-كامبردج (6)

الحياة أقصر من أن يُكتب فيها نص طويل!

(1) هدهد كان سببا في هداية أمة.. ونملة غيرت مسار جيش.. وغراب علَّم البشر الدفن.. وحوت أنقذ نبيا.. وفيل رفض هدم الكعبة.. اللهم ارزقنا (حيوانًا) يغير حال أمتنا العربية.. كلنا في انتظارك أيها الحيوان المنتظر!
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فيلم-خرج-ولم-يعد

رمز الطعام في «خرج ولم يعد»

في فيلم «خرج ولم يعد» لمحمد خان، 1984، سيناريو عاصم توفيق؛ هناك مفهوم جديد لتناول الطعام، يفرق بين المدينة، المكان المُصنَّع، وبين القرية، المكان الطبيعي. تناول الطعام في القرية جزء من الحياة اليومية، وغير منفصل عن أي نشاط آخر، فالطعام ومصادره تحوط بالمشهد الإنساني في كل ممارساته، داخل البيت وخارجه. أما في المدينة فهذا المشهد الطبيعي غائب، واستُبدل به عمارات ومكاتب أرشيف موظفين، وأسطح بيوت، وزحام، مما جعل الطعام يمارس كطقس فقير يؤدى بدون متعة، وبعيدا عن مصادره، أو فقد متعته بعد أن اختفى المشهد الطبيعي الذي جاء منه.
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