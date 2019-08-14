رياضة

محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
وقال محمد صلاح إن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم والفوز به هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو الماضي. وفيما يخص بقاءه مع ليفربول، قال محمد صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير
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منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
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رئيس الزمالك: النادي ليس عزبة.. ودياز هو من عرض نفسه

كشف رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء، لتولي القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الزمالك: "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك، ونجله تحدث وكشف ذلك وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم، ووصلنا إلى مبلغ 2 مليون دولار وشرط جزائي لمدة شهر وعدد المدربين المساعدين".
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
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«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
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محمد صلاح يبحث عن كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي

يبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي خلال مواجهة الريدز (بطل دوري أبطال أوروبا) لمواطنه تشيلسي (بطل الدوري الأوروبي) في نهائي كأس السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وستدير الفرنسية ستيفاني فريبارت ستدير نهائي كأس السوبر الأوروبي، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي، وهى خطوة بمثابة تاريخ جديد في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وتبلغ ستيفاني 35 عامًا وسبق أن أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما أنها أول سيدة تدير مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.
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