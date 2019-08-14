محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

محمد صلاح

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.

وقال محمد صلاح إن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم والفوز به هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو الماضي. وفيما يخص بقاءه مع ليفربول، قال محمد صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير

وقال محمد صلاح إن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم والفوز به هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو الماضي.



وفيما يخص بقاءه مع ليفربول، قال محمد صلاح: "أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرًا للتحدث عن هذا الموضوع".



وعن مواجهة اليوم أمام تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، قال محمد صلاح: "أحب هذه المباريات، فهي مباريات كبيرة ونهائية، هم يريدون الفوز مع المدرب الجديد (فرانك لامبارد)، ونحن نريد الفوز".