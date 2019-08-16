ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان؟

على الرغم من أن منتجات الألبان تتسبب في مشكلات متعلقة بالهضم إضافة إلى الانتفاخ للعديد من الأشخاص، فإنها تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية
لا نستطيع أن نشكك في أهمية تناول منتجات الألبان بالنسبة لصحة الجسم، فعلى سبيل المثال؛ شرب اللبن بكميات منتظمة يمنحك معدلات معقولة من الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وبالنسبة للجبن فيمد الجسم أيضًا بالمعادن والفيتامينات المهمة، فعلى سبيل المثال؛ الجبن القريش مصدر رائع للكالسيوم والكربوهيدرات الصحية، ولكن على الجانب الآخر، قالت بعض الدراسات والأبحاث إن التوقف أو التقليل من تناول منتجات الألبان يمد الجسم بعدة فوائد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "insider.com".
القيام بأي تغيير في نظامك الغذائي، سواءً كان ذلك كبيرا أو صغيرا، يؤدي إلى إرهاق كبير للأعصاب، لأنك في كل مرة تنتظر أن ترى نتيجة محددة، فعندما يستهلك جسمك منتجا بكميات كثيرة، سيكون من الصعب التوقف عن تناوله أو الانتقال إلى منتج آخر، ومن أكثر المنتجات التي يقلع عنها العديد من الأشخاص منتجات الألبان، ولكن
القيام بأي تغيير في نظامك الغذائي، سواءً كان ذلك كبيرا أو صغيرا، يؤدي إلى إرهاق كبير للأعصاب، لأنك في كل مرة تنتظر أن ترى نتيجة محددة، فعندما يستهلك جسمك منتجا بكميات كثيرة، سيكون من الصعب التوقف عن تناوله أو الانتقال إلى منتج آخر، ومن أكثر المنتجات التي يقلع عنها العديد من الأشخاص منتجات الألبان، ولكن عليك أن تعرف ما يحدث لجسمك عند التوقف عن استهلاكها أو التقليل منها:
1- فقدان الوزن
يربط العديد من الأشخاص فقدان الوزن بالتوقف عن تناول منتجات الألبان، ولكن يوجد تحليل منطقي لهذا، فإذا توقفت عن استهلاك منتج كنت تقوم بتناوله بشكل يومي، دون أن تستبدل به غيره، فأنت تتناول كميات أقل من السعرات الحرارية كل يوم، وبمرور الوقت، خلال أسابيع أو عدة شهور، ستلاحظ أن وزنك قل بشكل ملحوظ، ولا يرجع ذلك إلى تأثير منتجات الألبان فى عملية الأيض، ولكن يرجع إلى حقيقة أنك أصبحت لا تتناول أطعمة تتميز بمعدلات عالية من السعرات الحرارية.
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من المهم أن تضع في اعتبارك أن استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم يساعد في فقدان الوزن، فمن خلال دراسة نشرت في 2016 بالجريدة الأمريكية، كشفت الأبحاث أن النساء اللاتي تناولن كميات كبيرة من منتجات الألبان كاملة الدسم تقل لديهن معدلات الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن بشكل كبير بنسبة تصل إلى 8%.
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2- يقلل الانتفاخ
إضافة إلى فقدان الوزن، ربما تلاحظ أنك أصبحت لا تعاني من الانتفاخ بشكل كبير منذ أن توقفت عن تناول منتجات الألبان، ويرجع ذلك إلى كيفية قيام جسمك باستهلاك منتجات الألبان. ومن الناحية الإحصائية، معظم الأشخاص يمرون بشعور غير لطيف في أثناء هضم منتجات الألبان؛ مثل الجبن واللبن والزبادي، وفي الواقع، أفادت التقارير أن نحو 65% من الأشخاص حول العالم يعانون من الانتفاخ؛ لذا فعند التوقف عن استهلاك منتجات الألبان، يصبح الانتفاخ أقل من أي وقت مضى.
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3- نقص العناصر الغذائية
على الرغم من أن منتجات الألبان تتسبب في مشكلات متعلقة بالهضم إضافة إلى الانتفاخ للعديد من الأشخاص، فإنها تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، ومن ثم تعد أحد أهم الأغذية الغنية بمجموعة كبيرة من العناصر المهمة، فعلى سبيل المثال، الكالسيوم وفيتامين (A، D، E) إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة وحمض الفوليك والبروتينات المهمة للجسم، وذلك وفقا لـWeb MD، إذ إن التوقف تماما عن تناول منتجات الألبان يؤدي إلى عجز كبير في العديد من العناصر الغذائية، كما قال أحد مختصي التغذية في تعليق منه على ذلك، إن التوقف عن تناول منتجات الألبان يجعل الجهاز المناعي أقل فاعلية لمكافحة الأمراض.
4- الحصول على بشرة نضرة
التوقف عن استهلاك منتجات الألبان له تأثير كبير فى بشرتك، فاقترح العديد من مختصي التغذية أن هذا التغيير يؤدي إلى تقليل ظهور حب الشباب.
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