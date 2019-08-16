ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول منتجات الألبان؟

على الرغم من أن منتجات الألبان تتسبب في مشكلات متعلقة بالهضم إضافة إلى الانتفاخ للعديد من الأشخاص، فإنها تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أضرار منتجات الألبان

لا نستطيع أن نشكك في أهمية تناول منتجات الألبان بالنسبة لصحة الجسم، فعلى سبيل المثال؛ شرب اللبن بكميات منتظمة يمنحك معدلات معقولة من الكالسيوم الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام، وبالنسبة للجبن فيمد الجسم أيضًا بالمعادن والفيتامينات المهمة، فعلى سبيل المثال؛ الجبن القريش مصدر رائع للكالسيوم والكربوهيدرات الصحية، ولكن على الجانب الآخر، قالت بعض الدراسات والأبحاث إن التوقف أو التقليل من تناول منتجات الألبان يمد الجسم بعدة فوائد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "insider.com".

القيام بأي تغيير في نظامك الغذائي، سواءً كان ذلك كبيرا أو صغيرا، يؤدي إلى إرهاق كبير للأعصاب، لأنك في كل مرة تنتظر أن ترى نتيجة محددة، فعندما يستهلك جسمك منتجا بكميات كثيرة، سيكون من الصعب التوقف عن تناوله أو الانتقال إلى منتج آخر، ومن أكثر المنتجات التي يقلع عنها العديد من الأشخاص منتجات الألبان، ولكن