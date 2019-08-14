رئيس الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

نادي الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح في انتخابات القلعة البيضاء التكميلية، حيث عقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بمقيت عقبة ظهر اليوم، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المدير الفني الجديد: "فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك بداية من الغد". وتابع رئيس القلعة البيضاء: "التقديم للجميع وسنختار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا، ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".

وأوضح رئيس الزمالك: "بعض البرامج تتهمني بأن أيدي مرتعشة وأنني أخاف من المسئولية، هل هناك خلل لدى هؤلاء؟، لقد كنت مرشحًا لرئاسة الجمهورية وكيف تم بناء نادي الزمالك من جديد وعادت البطولات مرة أخرى؟". وأضاف : "للأسف يقبضون الأموال ويتحدثون عن الزمالك في وقت مباراة الأهلي الإفريقية، ولا دخل للزمالك بالأمر". وعن