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طرح إعلان Last Christmas لإميليا كلارك (فيديو)

تحرير:أميرة شرف ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
Last Christmas
Last Christmas
طرحت شركة يونيفرسال بيكتشرز للإنتاج الفني، اليوم الأربعاء، التريلر الأول الرسمي لفيلم الكوميديا والرومانسية Last Christmas المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل تزامنا مع بدء الاحتفالات بالكريسماس. الفيلم تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في لندن مؤخرا، وهو من بطولة إيما تومسون، وإميليا كلارك، وهنري جولدينج، وديفيد موميني، وميشيل يوه، وجواكيم سكارلي، ومن تأليف بريوني كيمنجز، وإيما تومسون وإخراج بول فيج. وشاركت كلارك في مسلسل Game of Thrones الحائز جائزة جولدن جلوب، وهو من مسلسلات الفانتازيا.
تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة حظها سيئ في الحياة، ودائما تعاني من قراراتها السيئة ولم توفق في الحب أو العمل وقبلت وظيفة عرضت عليها وهي تجسيد شخصية "سانتا" في أحد المتاجر، وهناك تقابل "توم" وتبدأ حياتها في أخذ منعطف جديد لم تعهده من قبل، وتتوالى الأحداث. تم تصوير الفيلم في أجواء احتفالات الكريسماس
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