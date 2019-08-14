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التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
8 مراكز شباب مغلقة بالقليوبية
8 مراكز شباب مغلقة بالقليوبية
أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.
وقال الصبروط، في تصريحات لـ"التحرير"، إن المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة حتى نرتقي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ونساهم في وصول الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا، مردفا: "نكافئ المجتهد ونعاقب المخطئ من أجل مصلحة المواطن"، دون استثناء لأحد على حساب المصلحة العامة حتى تؤدى
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بعد روسيا.. كيف تؤمن مصر حدودها من التسرب الإشعاعي؟

تطورات جديدة تظهرها التقارير الصادرة يوميا من روسيا على خلفية حادث التسريب الإشعاعي فى مقاطعة أرخانجيلسك، ما يطرح تساؤلات مصحوبة بقلق، إن كانت مصر بعيدة عن روسيا بمسافات تجعلها في مأمن من هذا التسريب، إلا أن هناك حالة جدل وخوف تزايدت على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن 5 موظفين تابعين لشركة روساتوم الروسية النووية المتعاقدة مع مصر لتنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة قتلوا بالحادث، وأوضحت روساتوم أن موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني المتعلق بالوقود المستخدم في محرك الصواريخ.
انتخابات

كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟
.الحجاج (7)

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الجسر الجوي للحجاج

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوى لشركة مصر للطيران لعودة الحجاج القادمين من مطار جدة، فيما يستقبل المطار الحجاج القادمين من مطار المدينة المنورة اعتبارا من يوم السبت المقبل. وأعلنت الشركة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات للحجاج، وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، فضلا عن تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية توجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال انتظارهم لاستقبال ذويهم.
طائرة الأحلام (5)

طائرة الأحلام الأخيرة تنضم لـ«مصر للطيران»

وصلت طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز "بوينج Dreamliner B787-9"، مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، لتنضم رسميا إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج. ووصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها وفد من مصر للطيران، الذي تسلم الطائرة من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، فيما استقبلت سلطات مطار القاهرة الطائرة الجديدة برش المياه عليها، وفقا للتقاليد المتعارف عليها في الطيران، حسب بيان لشركة "مصر للطيران".
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الشباب والرياضة: مبادرة «دراجة لكل مواطن» قريبا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن إطلاقها قريبًا مبادرة رياضية قومية تحت شعار «دراجة لكل مواطن» وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
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أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
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جامعة المنصورة تحذر من مراكز ترجمة تستغل اسمها

حذرت جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، الطلاب والباحثين من الانسياق وراء مراكز تستغل اسمها في الاحتيال والترويج لإعلانات عن منح ودبلومات دورات في تخصصات علمية مختلفة، وإعلان هذه المراكز عن تخصيص أماكن للدراسة داخل الجامعة للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية من خلالها، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى بالاحتيال على بعض الأشخاص وإيهامهم بالتدريب داخل جامعة المنصورة عن طريق أساتذة من مختلف الكليات، ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة على غير الحقيقة.
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اعتماد حركة المساعدين بمديرية أمن القليوبية

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية، "رفض ذكر اسمه"، عن أن اللواء طارق العجيزى مدير الأمن الجديد، انتهى من إعداد حركة مساعدي مدير الأمن داخل المديرية، ومن المقرر أن تعلن خلال اليومين القادمين. وأفاد المصدر بأن الحركة تشمل شغل اللواء أشرف درويش منصب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أحمد السيد لمنصب مساعد المدير للوحدات والأقسام، واللواء مروان حبيب مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء حمدي شوشة مساعد المدير للأفراد، واللواء حسن عبدالحميد مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد جندية مديرا لإدارة التدريب.
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