التحقيق مع موظفي 8 مراكز شباب مغلقة في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

8 مراكز شباب مغلقة بالقليوبية

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العاملين بـ8 مراكز شباب، وهي "الخرقانية، والكتب، ومنشأة الأهالى بإدارة القناطر، وبرشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، وكفر الرجالات، وطنط الجزيرة، والسيفا" التابعة لإدارة الشباب بطوخ، ومتابعي الإدارات التابعة لها، للتحقيق؛ لتقصيرهم في أداء عملهم وغلقهم المراكز في أثناء فترات العمل الرسمية ووقف الأنشطة رابع أيام العيد. جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها "الصبروط" على 11 مركز شباب بإدارات قليوب وطوخ والقناطر الخيرية، يرافقه وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.

وقال الصبروط، في تصريحات لـ"التحرير"، إن المتابعات المفاجئة لمراكز الشباب ستظل مستمرة حتى نرتقي بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ونساهم في وصول الخدمات الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبنائنا، مردفا: "نكافئ المجتهد ونعاقب المخطئ من أجل مصلحة المواطن"، دون استثناء لأحد على حساب المصلحة العامة حتى تؤدى