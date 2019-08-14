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«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أصالة
أصالة
طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".
"مبقاش سر" من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، وإنتاج "روتانا". وطرحت الفنانة أصالة مؤخرًا أغنيتها "نكتة بايخة"، التى حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجاري، وهي من كلمات عبد الحميد
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«يابا يابا» أغنية جديدة للبنانية مايا دياب (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب كليبها الغنائي الجديد «يابا يابا» على قناتها على موقع «يوتيوب» وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة 24 ساعة، إذ كان من المتوقع طرحه ليلة أمس، الثلاثاء، ولكنها خرجت واعتذرت لجمهورها، وأكدت أن التأجيل خارج عن إرادتها، وأنه سيتم طرحه فى اليوم التالي، ونشرت (مايا) صورة لها من كواليس الكليب، وتظهر خلالها بلوك مختلف، وعلقت عليها: «تم طرح (يابا يابا) يمكنك مشاهدته على قناتي الرسمية على يوتيوب». الأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير والكليب من إخراج كريستال يونس.
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يتجاهل تراجع «الكنز2» ويحتفل بنجاح أغانيه

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغانيه الأربع «نمبر وان»، «مافيا»، «الملك»، «اللهو الخفي» ما يتجاوز 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» في أقل من سنة، حيث قام بنشر صور لهذه الأغاني على حسابه بموقع «فيسبوك» وعلق عليها: «الحمد لله.. أربع أغانٍ في أقل من سنة فوق الـ100 مليون مشاهدة.. ثقة فى الله نجاح»، إذ تجاوزت أغنيته «مافيا» التي طرحها فى يناير الماضى، 145 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية «نمبر وان» إلى الـ115 مليون مشاهدة، تليها أغنية «الملك» التي حققت 102 مشاهدة، وأخيرا «اللهو الخفى» التي تجاوزت الـ111 مليون مشاهدة.
جينفر-لوبيز (2)

لماذا لم تنشر جينفر لوبيز صورا من حفلها بالعلمين؟

استقبلت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة الماضية، حفل المغنية الأمريكية جينفر لوبيز، وذلك فى إطار جولتها الغنائية للاحتفال بعيد ميلادها الـ50، ورغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فإنه حظي بحضور جماهيري كبير، وخرج الحفل بشكل عالمي بهر الجميع، وكان الحفل بمنزلة ترويج جيد للمدينة الجديدة وللسياحة بصفة عامة، خاصة بعد أن تحدثت «لوبيز» عن استقبال الشعب المصري لها، وعن جمال البلد ومعالمه، ولكن المفاجأة أن النجمة العالمية رغم مرور 4 أيام على الحفل، لم تبادر بنشر أى صورة أو فيديو من حفلها في مصر، مثلما فعلت مع كل الدول التي زارتها مؤخرا.
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«لما تقول يا عوم» ديو جديد يجمع أصالة ومصطفى حجاج

نشرت الفنانة أصالة نصري، جزءا من «لما تقول يا عوم»، الأغنية الترويجية لفيلم «ولاد رزق 2» الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم الخميس الماضي، ويشاركها في الغناء مصطفى حجاج، الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وتم طرحها على تطبيق «أنغامي» ومن المنتظر طرحها كاملة على موقع «يوتيوب» قريبًا.. الفنانة السورية لا تشارك في الغناء فقط بهذا الفيلم، ولكنه أيضا سيشهد أول ظهور سينمائي لها، وذلك بعد أن أقنعها زوجها المخرج طارق العريان بالظهور ضيف شرف بالفيلم.
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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
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أصالة: أرقص فرحًا مثل محمد صلاح في الملعب

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى جمهورها، تكشف من خلالها عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها بعد طرحها برومو أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" ضمن ألبومها الجديد "في قربك". وكتبت أصالة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرصا مني على ثقتكم، وإيمانا مني أيضا بثقتكم الكبيرة بموهبتي، أسعى للتجديد وأغامر كثيرا، وأقلق وأخاف وأعيش أياما ليست سهلة، لأعرف رأيكم ويسعدني قبولكم جدا وأصبح حين أقرأ كلماتكم طفلة أرقص فرحا، ومثل محمد صلاح في الملعب، أشعر حين أصيب الهدف.. في قربك".
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حفلات العيد|تامر حسني فى عمان ومدحت صالح بالأسكندرية

يستعد عدد من النجوم فى مصر والوطن العربي، للقاء جمهورهم ومحبيهم خلال حفلاتهم التي ستقام في عيد الأضحى المبارك، حيث يحيي الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا ضخما، خامس يوم العيد، 15 أغسطس بسلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة، بينما يحيى الفنان مدحت صالح، حفلا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم 17 أغسطس، ويتشارك كلا من الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس فى حفل يقام يوم 13 أغسطس، ثالث يوم العيد، بلندن ضمن برنامج حفلات صيف لندن، الذي تنظمه روتانا.
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