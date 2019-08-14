«مبقاش سر» ثاني أغنيات أصالة من ألبوم «في قربك»

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أصالة

طرحت المطربة أصالة نصري، اليوم الأربعاء، أغنية "مبقاش سر" من ألبومها الجديد "في قربك"، عبر قناتها على موقع "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أمير طعيمة: "مبقاش سر.. اختياراتي تمللى تندم.. وما بوصلش لحاجة تسر.. مبقاش سر.. كل ما أحاول يوم أتقدم.. برجع تاني محلك سر.. قلبي تاعبني بحكم العادة.. والأيام عمالة تمر.. دايما يشرب قهوته سادة.. ويرجع يشكى الطعم المر.. دايما يختار سكة وجعي ويجري عليها.. ويخليني حكاية الناس تفضل تحكيها.. وأما أقوله يا قلبي ارحمني يقولي أنا حر.. حر في نفسك فيّ أنا لأ.. أنا إنسانة ولي الحق.. إني أعيش العمر سعيدة".

"مبقاش سر" من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، ووتريات فهد، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، ورباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، وميكس فهد، وإنتاج "روتانا". وطرحت الفنانة أصالة مؤخرًا أغنيتها "نكتة بايخة"، التى حققت أكثر من مليوني مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب في 7 أغسطس الجاري، وهي من كلمات عبد الحميد