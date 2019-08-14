بالأسماء.. قبول أوراق 26 مرشحا للانتخابات التونسية

السباق الانتخابي الساخن يعد حافزًا للعديد من نواب البرلمان والأحزاب للترشح للانتخابات، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، قبول ملفات 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر المقبل.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية، من أصل 97 ملفا، وذلك بسبب عدم توافر الشروط الكاملة لترشحهم.
وأكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة، قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، في 31 أغسطس.
وفي هذا السياق، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة أبلغت عددًا من المرشحين بضرورة إصلاح ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في التأكد من التزكيات الشعبية التي حصل عليها المترشحون مباشرة من الناخبين، علمًا بأنه يتم التأكد من صحة التزكيات، خصوصًا
وفي هذا السياق، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة أبلغت عددًا من المرشحين بضرورة إصلاح ملفات ترشحهم للرئاسة، وبدأت منذ تاريخ إقفال أبواب الترشح في التأكد من التزكيات الشعبية التي حصل عليها المترشحون مباشرة من الناخبين، علمًا بأنه يتم التأكد من صحة التزكيات، خصوصًا توقيع الناخبين، بطريقة رقمية وكذلك يدويا"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ويعد السباق الانتخابي الساخن حافزا للعديد من نواب البرلمان والأحزاب للترشح للانتخابات، من أجل الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
كان عضو هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أكد في وقت سابق، أن نحو 25% فقط من الذين قدموا ملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح.
المرشحون
وتضم قائمة المقبولين: مهدي جمعة (رئيس حزب البديل)، يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) ، عبير موسى (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، سلمى اللومي (مديرة الديوان الرئاسي سابقا)، سعيد العايدي (رئيس حزب بني وطني)، المنجي الرحوي (النائب عن الجبهة الشعبية)، حمة الهمامي (الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية).
كما تشمل: قيس سعيد (أستاذ قانون دستوري)، ناجي جلول (رئيس المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية)، محمد الأوسط العياري (مهندس بوكالة الفضاء ناسا)، والهاشمي الحامدي (رئيس تيار المحبة)، محمد عبو (رئيس التيار الديمقراطي)، والصافي سعيد (كاتب صحفي)، ولطفي المرايحي (رئيس حزب الشعب الجمهوري)، ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس ).
بالإضافة إلى منصف المرزوقي (رئيس سابق)، حمادي الجبالي (رئيس حكومة سابق)، سيف مخلوف (محامي)، البحري الجلاصي (مستقل)، الياس الفخفاخ (حزب التكتل) ، عبد الطيف الديريدي (مستقل)، سليم الرياحي (رئيس اتحاد الحر) ، عمر منصور (مستقل)، منير بعتور (مستقل)، محمد الصغير النوري (مستقل).
وبدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأسبوع الماضي، النظر في مدى تطابق طلبات الترشيح مع الشروط التي من بينها تجميع 10 آلاف توقيع من المواطنين أو 10 تزكيات من نواب بالبرلمان.
أحزاب يسارية
وأغلبية المرشحين هم زعماء الأحزاب السياسية الموالية للحكومة أو المعارضة، حيث ارتفع عدد المترشحين لرئاسية 2019 مقارنة بالمترشحين للانتخابات الماضية عام 2014 الذين بلغ عددهم 70 مرشحا.
ومن بين الذين يسعون للفوز برئاسة تونس، الكاتب الصافي سعيد ورئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي وزعيم اليسار حمة الهمامي والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المغامرة الرئاسية.
وحذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خطورة المال السياسي الفاسد الذي تستعمله بعض الأحزاب لشراء أصوات الناخبين وتغيير نتائج الصندوق بالتزوير.
فيما يرى مراقبون، أن المنافسة ستكون محتدمة بين الأسماء الحزبية التي تقف وراءها آلة دعاية سياسية وإعلامية تعطيها القدرة على التعبئة الجماهيرية.
وقدَم 98 مرشحا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، إلى أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشح، الجمعة الماضية.