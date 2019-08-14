صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

بات من المؤكد أن يصطدم بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد بمجلس العموم، حال رفض الأخير لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق بين الجانبين

تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

بوريس جونسون

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيضع المملكة المتحدة في عدة أزمات بمجالات مختلفة، سواء على مستوى الأمن أو القدرات التصنيعية والاقتصادية في البلاد خلال المستقبل القريب. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقال وزير المالية السابق، فيليب هاموند إن