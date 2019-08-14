سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

بات من المؤكد أن يصطدم بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد بمجلس العموم، حال رفض الأخير لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق بين الجانبين
تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيضع المملكة المتحدة في عدة أزمات بمجالات مختلفة، سواء على مستوى الأمن أو القدرات التصنيعية والاقتصادية في البلاد خلال المستقبل القريب. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ وقال وزير المالية السابق، فيليب هاموند إن
اقرأ المزيد
بوتين وترامب

ترامب يخطر بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان ستكون في وقت قريب". بدوره أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بفترة عمل هانتسمان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذ اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
سفاح-نيوزيلندا

سفاح نيوزيلاندا من السجن: صراع كبير قادم

كشفت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، اليوم الأربعاء، عن فحوى رسالة بعث بها برينتون تارانت المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلاندا من داخل سجنه وبخط اليد. وتضمنت الرسالة آراء المتهم السياسية والاجتماعية، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إلى القول إنه "لم يكن ينبغي السماح بهذا قط". وأوضحت الصحيفة أن تارانت تناول آراءه السياسية العنصرية، معترفا بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها. وحذر المتهم في الرسالة من "صراع كبير قادم"، واختتمها بالقول: "لا تنس واجبك تجاه شعبك".
فيسبوك

«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضف بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".
اقرأ المزيد من الأخبار
بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
ترامب (1)

صدام جديد ينهي شهر العسل بين ترامب وبوريس جونسون

بات من المتوقع أن شهر العسل في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، لن يستمر طويلا، خاصة أن العديد من الأزمات قد تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين. بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون.
بوريس-جونسون (3)

بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org