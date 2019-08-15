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بعد النصح بتناوله.. اعرفي طريقة عمل العيش بالردة

تحرير:آية أشرف ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
العيش الأسمر
العيش الأسمر
بعد نصائح مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا" التابعة لحملة 100 مليون صحة، والتي أوصت بضرورة تناول الخضراوات التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، وذلك من خلال مجموعة نصائح صحية قدمتها للمصريين في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن أبرز هذه النصائح ضرورة الابتعاد عن العيش الأبيض الذي لا يساعد على الشعور بالشبع، وطالبت بتناول العيش الأسمر أو عيش الردة الذي يساعد على الشعور بالشبع، ومفيد لمرضى السكر والقلب أيضا. وفي السطور التالية، نساعدك في التعرف على طريقة عمل العيش بالردة في المنزل بسهولة.
العيش بالردة المكونات 2 كوب دقيق أبيض 3 ملاعق زيت خميرة فورية ملعقة سكر رشة ملح كوب ردة طريقة التحضير: - في كوب به ماء دافئ نضع الخميرة والسكر ونقلب حتى التخمير. - في وعاء نضيف الدقيق والردة والملح، ثم نضيف الزيت، ونقلب كل المكونات جيدا. - نضيف الخميرة فى وعاء الدقيق ونضع المياه بالتدريج ونقلب حتى
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