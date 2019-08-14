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السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

بعد أشهر طويلة من تجميع البيانات الخاصة بعمليات الاستدعاء في الأسواق العالمية، تصدرت هذه السيارات قائمة الأكثر استدعاءً لإصلاح خلل أو عيبٍ ما فيها
تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فورد فوكاس
فورد فوكاس
على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية. وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل عام، مجموعة من الموديلات التي كانت الأكثر استدعاءً لإصلاح العيوب أو تدارك الأخطاء الخاصة بعملية التصنيع في العام الماضي.   هوندا أكورد كانت السيارة اليابانية التاريخية من الموديلات الأكثر استدعاءً
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زوتي-زد 300 (2)

بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
فورد EcoSport

إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
BMW-X1

سيارات يبيعها أصحابها بعد أقل من عام واحد

خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت العديد من الملامح التي تتعلق بسلوك الجمهور في الأسواق العالمية تجاه السيارات المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال تخلي بعض الفئات الجماهيرية عن مجموعة من السيارات، وذلك على الرغم من القدرات الفنية الكبيرة لها. وعلى المستوى الفني، تمتلك العديد من السيارات تاريخا طويلا مع تخلي الجمهور عنها في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية والشكلية الرائعة التي تتمتع بها بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يؤكد أنها بيعها قد لا يكون لأسباب فنية في معظم الأحيان.
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