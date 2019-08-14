السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

بعد أشهر طويلة من تجميع البيانات الخاصة بعمليات الاستدعاء في الأسواق العالمية، تصدرت هذه السيارات قائمة الأكثر استدعاءً لإصلاح خلل أو عيبٍ ما فيها

تحرير:محمود نبيل ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

فورد فوكاس

على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية. وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل عام، مجموعة من الموديلات التي كانت الأكثر استدعاءً لإصلاح العيوب أو تدارك الأخطاء الخاصة بعملية التصنيع في العام الماضي. هوندا أكورد كانت السيارة اليابانية التاريخية من الموديلات الأكثر استدعاءً