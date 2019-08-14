السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

بعد أشهر طويلة من تجميع البيانات الخاصة بعمليات الاستدعاء في الأسواق العالمية، تصدرت هذه السيارات قائمة الأكثر استدعاءً لإصلاح خلل أو عيبٍ ما فيها
على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية.
وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل عام، مجموعة من الموديلات التي كانت الأكثر استدعاءً لإصلاح العيوب أو تدارك الأخطاء الخاصة بعملية التصنيع في العام الماضي.
هوندا أكورد
كانت السيارة اليابانية التاريخية من الموديلات الأكثر استدعاءً
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية بشكل عام، مجموعة من الموديلات التي كانت الأكثر استدعاءً لإصلاح العيوب أو تدارك الأخطاء الخاصة بعملية التصنيع في العام الماضي.
هوندا أكورد
كانت السيارة اليابانية التاريخية من الموديلات الأكثر استدعاءً في الأسواق العالمية، فبجانب سيارة إنسايت التي أصدرتها الشركة اليابانية خلال العامين الماضيين، استدعت هوندا على مدار عام 2018، 232 ألف وحدة من كل الأسواق العالمية، وذلك لعلاج العديد من المشكلات الفنية التي قد تكون مصدر خطر على حياة قائد السيارة والركاب على حد سواء، وهو الأمر الذي استدعى إصلاحها على وجه السرعة.
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أودي A4
لم يكن العام الماضي جيدا للشركة الألمانية العملاقة المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة، إذ استدعت أودي 343 ألف وحدة على مستوى الأسواق العالمية، وشملت تلك الاستدعاءات سيارتي A5 وA6 وهما من الموديلات السيدان الفاخرة التي تنتجها الشركة الألمانية، بالإضافة إلى Q5 التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، وجميعها من الموديلات التي قدمتها الشركة الألمانية بصورة جديدة في الأسواق العالمية خلال العام الماضي.
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كيا
استدعت الشركة الكورية العملاقة مئات الآلاف من موديلاتها التي تم إنتاجها في الأسواق العالمية، وعلى رأسها أوبتيما ونسختها الهجين، بالإضافة إلى فورتي وغيرها من السيارات التي راهنت عليها الشركة الكورية العملاقة في الأسواق العالمية، وذلك لإصلاح بعض العيوب التي تتعلق بالوسائد الهوائية، وهي إحدى الوسائل التقنية الخاصة بعوامل الأمان والسلامة الرئيسية في العديد من الموديلات بالأسواق العالمية.
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تويوتا بريوس
على الرغم من التقنيات والتطويرات التي تسعى الشركة اليابانية لإضافتها بشكل مستمر لسيارتها بريوس، فإنها عانت من عيوب عديدة على مستوى الإمكانيات الفنية، حيث تم استدعاء مليون وحدة من سيارة تويوتا بريوس من الأسواق العالمية المختلفة في العام الماضي، وذلك لعلاج بعض العيوب والأخطاء التي تتعلق ببعض البرامج الفنية الخاصة بالقيادة، وهو نفس الخلل الذي ظهر في عام 2014 بموديلات تويوتا التي باتت الآن صالحة وجاهزة للعمل.
فورد فوكاس
تعد واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، كما أنها حظيت باهتمام كبير من جانب الشركة المنتجة والجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين أبرز الموديلات في الأسواق العالمية بشكل عام.
واستدعت فورد من السيارة فوكاس 1.3 مليون نسخة على مستوى الأسواق العالمية، وذلك لعلاج بعض العيوب المتعلقة بالمحرك، وهو الخلل الذي سعت الشركة الأمريكية إلى علاجه خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي منح الشركة القدرة على استعادة التوازن في الأسواق العالمية بشكل كبير.