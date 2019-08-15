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سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تتميز هذه السيارات بسمات فنية تمكنها من الاحتفاظ بكفاءتها بعد بلوغ عدادها عددا ضخما من الكيلومترات، وهو ما يمنحها ميزة عن باقي الموديلات في الأسواق
تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أكورد
أكورد
تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تستطيع الاحتفاظ بقدراتها الفنية بعد وصول عدادها إلى أكثر من 300 كيلومتر. هوندا أكورد واحدة من أكثر السيارات الاعتمادية في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تحصد تقييمات رائعة في العشرات من الاستفتاءات
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فورد فوكاس 2019

السيارات الأكثر استدعاءً للإصلاح في 2018

على الرغم من التطور التقني والتكنولوجي الذي تعيشه صناعة السيارات على مستوى الأسواق العالمية، فإنه لا تزال هناك بعض العيوب التي تؤثر فى أداء السيارة، سواء من الناحية الفنية أو في ما يتعلق بتكنولوجيا القيادة والرفاهية. وخلال العام الماضي، استدعت العشرات من الشركات العالمية مختلف الموديلات التي أصدرتها في الأسواق المختلفة لإصلاح بعض العيوب الخطيرة في السيارات، والتي قد تصل إلى مستويات من المخاطر تهدد حياة الركاب والسائقين على حد سواء أو قد تتعلق بالرفاهية وسلاسة القيادة.
زوتي-زد 300 (2)

بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
فورد EcoSport

إيكو سبورت رقم 1.. أكثر 5 سيارات SUV-B مبيعًا في مصر

ونرصد في هذا التقرير أكثر 5 سيارات SUV-B المدمج مبيعًا في مصر خلال الفترة من من شهر يناير حتى يونيو 2019، وتمكنت سيارة الشركة الأمريكية فورد إيكوسبورت، من الحفاظ على المركز الأول في مبيعات هذه الفئة المدمجة، وذلك بعد تحقيقها نسبة 32% من مبيعات فئتها، لتتفوق على شقيقتها الأمريكية «جيب رينيجيد» التي سجلت نسبة مبيعات 27.3%، ثم تأتي بعدهما هيونداي كريتا في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ثم رابعًا بيجو 2008 بنسبة مبيعات 10.9%، وصولاً إلى فيات 500X بـ9.7%.
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