سيارات بحالة جيدة بعد 300 ألف كيلو متر

تتميز هذه السيارات بسمات فنية تمكنها من الاحتفاظ بكفاءتها بعد بلوغ عدادها عددا ضخما من الكيلومترات، وهو ما يمنحها ميزة عن باقي الموديلات في الأسواق

تحرير:محمود نبيل ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أكورد

تمتلك العديد من السيارات قدراتٍ متفاوتةً على الاحتفاظ بسماتها الفنية لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعتبر ميزة تتمتع بها بعض الموديلات في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من الشركات تراهن على تلك المميزات الفنية في إصداراتها المختلفة. وتراهن العديد من الشركات العالمية على الإمكانات والاعتمادية في السيارات التي تنتجها، وخاصة أن العديد من الفئات الجماهيرية تسعى دومًا للحصول على تلك الميزة، وهو ما يرجح كفة بعض الموديلات في الأسواق العالمية المختلفة.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات التي تستطيع الاحتفاظ بقدراتها الفنية بعد وصول عدادها إلى أكثر من 300 كيلومتر. هوندا أكورد واحدة من أكثر السيارات الاعتمادية في الأسواق العالمية، واستطاعت أن تحصد تقييمات رائعة في العشرات من الاستفتاءات