أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

أحمد حلمي

تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.

ومن المفارقات المثيرة للانتباه بعد تسريب "خيال مآتة"، أن النسخة المسربة تم تصويرها بمعدات حديثة من داخل إحدى قاعات السينما، ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن خطوتها المقبلة لملاحقة النسخة المسربة. وهذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها "خيال مآتة"، حيث واجه سوء حظ بالغ حيث تعرضت نسخته الأصلية لمشكلة