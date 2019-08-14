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أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة

تحرير:التحرير ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2". ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
ومن المفارقات المثيرة للانتباه بعد تسريب "خيال مآتة"، أن النسخة المسربة تم تصويرها بمعدات حديثة من داخل إحدى قاعات السينما، ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن خطوتها المقبلة لملاحقة النسخة المسربة. وهذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها "خيال مآتة"، حيث واجه سوء حظ بالغ حيث تعرضت نسخته الأصلية لمشكلة
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فيلم خيال مآتة

حملة ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
الفيل-الازرق-2

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
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فيلم خيال مآتة

حملة ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
الفيل-الازرق-2

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» يحافظ على وجوده

تشهد دور العرض إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى، إذ بلغت حصيلة شباك التذاكر فى ثالث أيام العيد 19 مليونا و577 ألفا و693 جنيها، وتصدر القائمة فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» بطولة أحمد عز، محققا 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود. ويأتي فى المركز الثاني فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي، محققا 6 ملايين و60 ألفا و811 جنيها، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، وبطولة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسنى.
ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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