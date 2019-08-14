أزمة جديدة تواجه أحمد حلمي.. خيال مآتة يتعرض للقرصنة
تحرير:التحرير
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
أحمد حلمي
تعرض فيلم "خيال مآتة" لعملية قرصنة؛ إذ تم تسريب الفيلم بجودة عالية مسروقة من إحدى قاعات السينما، ونشره على العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الأفلام، بالرغم من مرور 3 أيام فقط على طرحه في دور العرض السينمائية، ووصوله للمركز الثاني في تحقيق الإيرادات، وتسابقه مع فيلم "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2".
ويعد "خيال مآتة" الفيلم الوحيد في موسم عيد الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة، وهو الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لصناع الفيلم تهدد استمرار تحقيقه إيرادات عالية.
ومن المفارقات المثيرة للانتباه بعد تسريب "خيال مآتة"، أن النسخة المسربة تم تصويرها بمعدات حديثة من داخل إحدى قاعات السينما، ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن خطوتها المقبلة لملاحقة النسخة المسربة.
وهذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها "خيال مآتة"، حيث واجه سوء حظ بالغ حيث تعرضت نسخته الأصلية لمشكلة
ومن المفارقات المثيرة للانتباه بعد تسريب "خيال مآتة"، أن النسخة المسربة تم تصويرها بمعدات حديثة من داخل إحدى قاعات السينما، ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن خطوتها المقبلة لملاحقة النسخة المسربة.
وهذه ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها "خيال مآتة"، حيث واجه سوء حظ بالغ حيث تعرضت نسخته الأصلية لمشكلة تقنية في الصوت عطلت طرحه للمنافسة بموسم أفلام عيد الأضحى أكثر من 48 ساعة، ومع ذلك حقق بأول يوم عرض إيرادات بلغت 6 ملايين ونصف جنيه، ونحو 6 ملايين في ثاني أيام عرضه، ليحتل بهذه الإيرادات المركز الثاني في قائمة الأفلام المتنافسة بعد "ولاد رزق".
"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، وحسن حسنى وبيومى فؤاد، عبدالرحمن أبو زهرة، لطفى لبيب، من إنتاج وليد صبرى.