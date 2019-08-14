حملة ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

فيلم خيال مآتة

إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.

حقق فيلم «خيال مآتة» في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ما جعله يحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2». ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي. وعلى جانب آخر، حاول البعض دعم الفيلم، من بينهم