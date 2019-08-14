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هجوم ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
فيلم خيال مآتة
فيلم خيال مآتة
إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
حقق فيلم «خيال مآتة» في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ما جعله يحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2». ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي. وعلى جانب آخر، حاول البعض دعم الفيلم، من بينهم
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فيلم خيال مآتة

حلمي ما بيسرقش.. 14 معلومة تنفي سرقة «خيال مآتة»

قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن النجم أحمد حلمي أبعد ما يكون عن سرقة فكرة فيلم. وكتب فتحي منشورا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قال فيه: «أحمد حلمى بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير من جيلنا هو أحمد حلمنا مش أحمد حلمه.. الواد اللي من بنها وشبهنا وطلعها من أول السلم بدراعه مش بواسطة، والدنيا جابته يمين وشمال واشتغل كل حاجة لغاية ما بقى نجم كبير تثق وأنت داخل فيلمه إنك مش هتخرج زعلان لا أنت ولا عيالك.. عشان كده خليني أقول كام حاجة بخصوص اتهام حلمي بسرقة خيال مآتة.. والحاجات اللي جاية دي (معلومات) مش استنتاجات».
خالد-الصاوى (2)

خالد الصاوى: مشاركتى في 3 أفلام تعويض لغياب سنوات

بعدما غاب لسنوات عن الدراما الرمضانية، يعيش النجم خالد الصاوى حالة نشاط فنى مكثف خلال الفترة الحالية، إذ يشارك فى 3 أفلام دفعة واحدة فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهى أفلام "ولاد رزق 2" و"الفلوس" و"خيال مآتة"، بالإضافة إلى مشاركته الشرفية فى مشهد واحد من فيلم "الفيل الأزرق 2". خالد الصاوى صاحب الـ55 عامًا (من مواليد 25 نوفمبر 1963) تم تكريمه مؤخرا من قبَل قصر ثقافة السينما، حيث عُرض له فيلم "الأصليين" ضمن فعاليات "نجم وندوة"، والتقت معه "التحرير" ليجيب لنا عن عدة تساؤلات حول أعماله في الفترة الحالية.
الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

أول تعليق لمؤلف «خيال مآتة» على الانتقادات

رد الكاتب عبد الرحيم كمال، بطريقة غير مباشرة، على الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى فيلمه "خيال مآتة"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس. ونشر كمال، بوستر الفيلم الرسمي، الذي ينافس حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، وعلق: "خيال مآتة، الكاتب عبد الرحيم كمال"، ثم شارك تدوينة طويلة، كتبها أحد الكتاب المحبين له، دفاعاً عن الهجوم الذي يتعرض له، الفيلم منذ عرضه، لوصفه بالُممل. وقد وصف منتقدو الفيلم أحداثه "بالرتابة"، كما أرجعوا الأمر إلى ضعف السيناريو، واصفينه بأنه الأسوأ في تاريخ أحمد حلمي.
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فيلم خيال مآتة

بعد تسريبه.. تراجع في إيرادات «خيال مآتة»

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، شهده أمس، الأربعاء، إذ حقق العمل إيرادات بلغت 4 ملايين و527 ألفا و262 جنيها، ورغم ذلك حافظ على احتلاله المركز الثاني في حصد الإيرادات بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 17 مليون جنيه في 3 أيام منذ طرحه في ثاني أيام عيد الأضحى.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» ما بين الإعجاب والنقد.. وأحمد حلمي يرد

اختلفت آراء الجمهور حول فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، ما بين الإعجاب بالعمل ووصفه بأحد أهم أعمال الفنان عبر مشواره الفني الذي بدأه مطلع الألفية الجديدة، والنقد لدرجة جعلت البعض يعتبره أسوأ أفلام أحمد حلمي. ومن جانبه، يواصل حلمي، إعادة تغريد التدوينات الإيجابية حول الفيلم عبر حسابه بـ"تويتر"، ومن التدوينات التي أعاد حلمي تغريدها، متابع يقول: "الفيلم حلو على فكرة جدًّا ودي أذواق في ناس عجبها الفيلم وناس لا، بس من وجهة نظري الفيلم كان روعة جدًا"، وآخر: "فيلم جميل وهادف، شكرًا يا فنان مش جديد عليك صاحب رسالة".
ولاد-رزق

أحمد عز يواصل التصدر بـ«ولاد رزق2».. وهذا ما حققه

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات ثالث أيام عيد الأضحى 7 ملايين و969 ألفا و881 جنيها، وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى أقل من أسبوع من 36 مليونا، بواقع 35 مليونا و481 ألفا و400 جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من 4 أيام، بفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
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