هجوم ضد «خيال مآتة».. وهؤلاء يدعمون أحمد حلمي
تحرير:ريهام عبد الوهاب
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
فيلم خيال مآتة
إعلان النجم أحمد حلمي عن عودته إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، كان خبرا سارا لجمهوره، الذى ينتظره بشغف كبير، ولكن فيلمه «خيال مآتة» يواجه الكثير من الأزمات منذ الإعلان عن طرحه، فبدأت تلك الأزمات بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض، إلا أن دور العرض أكدت أن النسخ تأخرت فى الوصول إليها وهناك مشكلة ما بها، ومع طرحه توافد الجمهور على السينمات لمشاهدة الفيلم، في حين أن هناك تناقضا كبيرا بين الأرقام التي حققها الفيلم في شباك التذاكر على مدار اليومين الماضيين، والآراء السلبية التي تُكتب عنه.
حقق فيلم «خيال مآتة» في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ما جعله يحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2».
ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي.
وعلى جانب آخر، حاول البعض دعم الفيلم، من بينهم
حقق فيلم «خيال مآتة» في أول يوم عرض 6.5 مليون جنيه، وحقق أمس نحو 6 ملايين جنيه، ما جعله يحتل المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق 2».
ورغم ذلك يتلقى "خيال مآتة" الكثير من الانتقادات، لدرجة جعلت البعض يعدّه أسوأ أعمال أحمد حلمي.
وعلى جانب آخر، حاول البعض دعم الفيلم، من بينهم المنتج أيمن يوسف، الذي كتب على «فيسبوك»: «حملة على فيلم (خيال مآتة) غير مبررة، بقى عندنا شهوة رهيبة في تحطيم نجومنا بشكل مرعب، شوفوا عملنا إيه في محمد صلاح، أفلام أحمد حلمي هي اللي كانت عاملة هيبة واحترام للفيلم المصري في الـ15 سنة الأخيرة».
ومن جانبه كتب أيضًا السيناريست أيمن بهجت قمر: «وأنا كمان بدعم أحمد حلمي مش كل يوم هيبقى عندنا فنان بقيمته وبفكره».
وأحدث الأزمات التي يتعرض لها "خيال مآتة"، أنه تم تسريب نسخة للفيلم عالية الجودة عبر عدة مواقع على الإنترنت.