يعالج الإسهال والالتهابات.. تعرف على فوائد التوت

يفيد التوت القلب بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنه غني بكميات معقولة من فيتامين K، الذي يساعد في الوقاية من تكوّن الجلطات، ومن ثم يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد التوت

من الفواكه التي تأتي في فصل الصيف، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية "التوت"، وتوجد أنواع مختلفة من التوت؛ على سبيل المثال: التوت البري والتوت الأسود، وكل منهما من الأنواع الشائعة بشكل كبير في الدول العربية. وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتميز بالعديد من الفوائد، ومنها -على سبيل المثال- الحفاظ على العينين من الأمراض، إضافة إلى منح القلب معدلات عالية من الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".

بالنسبة للقيمة الغذائية، يحتوي التوت على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم؛ على سبيل المثال "الأنثوسيانين"، ويعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه غني بمركبات "فينوليه" أخرى، على سبيل المثال، كيرسيتين والكاتيكين والبكتين، بجانب أنه يحتوي على فيتامين (A، B1، C،