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يعالج الإسهال والالتهابات.. تعرف على فوائد التوت

يفيد التوت القلب بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنه غني بكميات معقولة من فيتامين K، الذي يساعد في الوقاية من تكوّن الجلطات، ومن ثم يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد التوت
فوائد التوت
من الفواكه التي تأتي في فصل الصيف، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية "التوت"، وتوجد أنواع مختلفة من التوت؛ على سبيل المثال: التوت البري والتوت الأسود، وكل منهما من الأنواع الشائعة بشكل كبير في الدول العربية. وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتميز بالعديد من الفوائد، ومنها -على سبيل المثال- الحفاظ على العينين من الأمراض، إضافة إلى منح القلب معدلات عالية من الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
بالنسبة للقيمة الغذائية، يحتوي التوت على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم؛ على سبيل المثال "الأنثوسيانين"، ويعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه غني بمركبات "فينوليه" أخرى، على سبيل المثال، كيرسيتين والكاتيكين والبكتين، بجانب أنه يحتوي على فيتامين (A، B1، C،
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العيش-الشامى

لهذه الأسباب.. تناول العيش الأسمر وابتعد عن الأبيض

معظمنا يتناول العيش الأبيض وبشكل يومي، رغم أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تتخلى عن العيش الأبيض وتتناول العيش بالردة، فالأول يجعلك تشعر بالجوع، لأنه في الأساس يحتوي على نسبة ضعيفة من الألياف، وذلك عكس العيش الأسمر أو العيش الردة الذي يحتوي على الكثير من الألياف التي تجعلنا نشعر بالشبع. الدقيق الأبيض الذي يدخل في تصنيع العيش الأبيض يعمل على تكوين الدهون في منطقة البطن، ويمكن أن يساعد في الإصابة بمرض السكري، في التقرير التالي نتناول بالتفصيل الفرق بين العيش الأبيض والأسمر..
تناول الطعام بكميات أقل

نصائح للمطاعم لجعل الطعام صحيا.. وصف مذاق الخضراوات

أصبح اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة من أهم ما يشغل الراغبين في حياة خالية من الدهون المتراكمة، والذين يودون أيضًا الحفاظ على صحتهم من الأمراض المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية والتي تزيد خطورتها بشكل كبير عند زيادة الوزن، لذا قام بعض الباحثين بتشجيع محلات الأطعمة على تقديم الأطعمة الصحية فقط، وتناول السلطة بدلا من البطاطس المقلية، وغيرها من الأطعمة التي تؤثر بشكل سلبي عليك، بجانب ذلك قدموا عدة طرق ممكن أن تتبعها المطاعم، نقلا عن "dailymail".
التوقف-عن-تناول-الخبز

ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟

يعتبر الخبز العنصر الرئيس في النظام الغذائي، خاصة في وجبة الفطار والعشاء، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم يقدم لك الويتر طبقا من الخبز بجانب السلطات والمخللات، وعند تناوله فإن الشخص يحصل على نحو 20% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد خطأ في تناول الخبز محلي الصنع كل مرة من حين إلى حين، إلا أنه لا ينبغي تناول الخبز المعالج يوميًّا، وإذا وجدت نفسك تأكل هذا النوع من الخبز خلال معظم وجباتك، فحاول الاستغناء عنه لمدة شهر كامل.
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