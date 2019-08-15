يعالج الإسهال والالتهابات.. تعرف على فوائد التوت

يفيد التوت القلب بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنه غني بكميات معقولة من فيتامين K، الذي يساعد في الوقاية من تكوّن الجلطات، ومن ثم يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية
من الفواكه التي تأتي في فصل الصيف، وتتميز بالعديد من الفوائد الصحية "التوت"، وتوجد أنواع مختلفة من التوت؛ على سبيل المثال: التوت البري والتوت الأسود، وكل منهما من الأنواع الشائعة بشكل كبير في الدول العربية. وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتميز بالعديد من الفوائد، ومنها -على سبيل المثال- الحفاظ على العينين من الأمراض، إضافة إلى منح القلب معدلات عالية من الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organic facts".
بالنسبة للقيمة الغذائية، يحتوي التوت على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم؛ على سبيل المثال "الأنثوسيانين"، ويعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه غني بمركبات "فينوليه" أخرى، على سبيل المثال، كيرسيتين والكاتيكين والبكتين، بجانب أنه يحتوي على فيتامين (A، B1، C،
بالنسبة للقيمة الغذائية، يحتوي التوت على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم؛ على سبيل المثال "الأنثوسيانين"، ويعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما أنه غني بمركبات "فينوليه" أخرى، على سبيل المثال، كيرسيتين والكاتيكين والبكتين، بجانب أنه يحتوي على فيتامين (A، B1، C، E، K)، إضافة إلى المغنسيوم والزنك والحديد.
وفي ما يلي بعض الفوائد المهمة التي يمدك بها التوت:
1- تحسين الرؤية
يعد مهما بشكل كبير في الحفاظ على صحة العينين، كما أن الدراسات العلمية تدعو إلى فاعلية مستخلص التوت في الوقاية من الاضطرابات العصبية التي تحدث بجانب الأمراض الأخرى المتعلقة بالعين، مثل إعتام عدسة العين والعمى الليلي، كما أن اللوتين الموجود في العين عندما يمتزج مع المكونات الأخرى الموجودة في التوت، يساعد بشكل كبير في تحسين الرؤية.
6 خطوات لتحسين صحتك العقلية في أثناء فترات العمل
2- معالجة الإسهال
يستخدم التوت لمعالجة الاضطرابات التي تحدث في المعدة، مثل الإسهال والمشكلات الهضمية، إضافة إلى علاج الغثيان، ولأنه يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، فهو يساعد بشكل كبير في تقوية الأنسجة والتقليل من أعراض الإسهال.
للحفاظ على بشرتك في الصيف.. تناولي الفواكه الطازجة
3- مضاد للالتهابات
بسبب تأثير البكتين الموجود في التوت، فإنه يعمل بفاعلية كبيرة على علاج التهاب المعدة، كما أنه يساعد في الشفاء من الالتهابات الناتجة عن الأغشية المخاطية في الحلق والفم، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات في هذه الفاكهة تساعد أيضا في علاج حالات مثل تجلط الدم والذبحات الصدرية.
لا تهملي كريم الشمس.. يسبب سرطان الجلد حول العين
4- الحفاظ على صحة القلب
يفيد التوت القلب بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى أنه غني بكميات معقولة من فيتامين K، الذي يساعد في الوقاية من تكوّن الجلطات، ومن ثم يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما كشفت العديد من الدراسات أنه يساعد في التقليل من ضغط الدم المرتفع، ومن خلال دراسة أخرى أجريت على مجموعة من الأشخاص يتناولون التوت لمدة 8 أسابيع، تمثلت النتائج في تحسّن كبير في وظائف الصفائح الدموية، وضغط الدم، ومعدلات الكوليسترول الجيدة في الجسم، وكل هذه الأشياء مرتبطة بالحصول على قلب صحي خالٍ من الأمراض.
5- يحسن وظائف المخ
أثبتت العديد من الدراسات أن مكملات التوت مرتبطة بشكل كبير بتحسين الذاكرة على المدى البعيد بالنسبة للذين يتقدمون في العمر، فعليك إدراج التوت في قائمة الغذاء الخاصة بك من أجل تحسين جيد وفعال لوظائف المخ، دون الحاجة إلى تناول عقاقير طبية تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجسم على المدى الطويل، ومن ثم ستقل الإصابة بالأمراض العصبية؛ مثل "ألزهايمر والخرف".
6- السيطرة على مرض السكري
كشفت الأبحاث الجديدة عن فاعلية التوت في التحكم في معدلات السكر في الدم، فهو يقيك بشكل كبير من مرض السكري 2، ويرجع ذلك إلى أنه غني بمضادات قوية للأكسدة.
4 أسباب وراء الشعور بالتعب خلال ممارسة الرياضة