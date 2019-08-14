صحة الغربية ترد على طرد مريض إيدز بمستشفى كفر الزيات

١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

طرد مريض إيدز من مستشفى بالغربية

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، صورا لإلقاء مريض خارج مستشفى كفر الزيات العام بعد اكتشاف إصابته بالإيدز، وأظهرت الصور قيام العاملين بجذب المريض على الأرض بالقوة في محاولة منهم لإخراجه خارج المستشفى، وهو ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل. وفي أول رد رسمي، قال الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المريض يدعى "ا. أ. ط- 45 عامًا"، توجه إلى مستشفى كفر الزيات العام، صباح اليوم الأربعاء، مصابًا بحالة هبوط، وتم إجراء الكشف المبدئي له بتذكرة تحمل رقم "7974".

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه بعد إجراء الكشف والتحاليل تبين أن المريض مدمن مخدرات وما زال تحت تأثير المخدرات وقت إجراء الكشف عليه، متابعًا أن المريض قال للأطباء إنه مريض بالإيدز، ما دفع الأطباء لإجراء تحليل مبدئي لبيان إيجابية إصابته بالمرض من عدمها، وعليه تم تحويله إلى مستشفى الحميات فى كفر الزيات لتلقي