من المفكر إلى الطائر المبكر.. اعرف نمط نومك

أفضل طريقة للتعامل مع النوم المتقلب هي تجربة تقنية التنفس 4- 7- 8 التي تتمثل في فتح الفم ببطء، ومن ثم الزفير، وبعدها ضم الشفتين خلال استنشاق الهواء من الأنف لمدة 4 ثوان
هل فكرت يوما فور استيقاظك أن تركز في شكل نومتك على السرير؟.. في الغالب لا، لكن ما يجب معرفته أن نمط النوم مختلف من شخص لآخر، وكل نمط يكشف الكثير عن صحتك.
قام الخبراء بتحليل البيانات لآلاف النائمين، وعلى أساس ذلك حدد الخبراء شخصيات تنام بشكل مختلف تماما عن أنماط النوم الشائعة، وإذا كنت تشك أنك قد تكون واحدا منهم، عليك البحث جيدا ومعرفة ما يكون عليه أنماط النوم المختلفة للاطمئنان على صحتك، ومن المهم إدراك النمط الأفضل للتدريب عليه والسيئ لتجنبه، لذا اعرف كل ذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
1- النوم المتقلب
بعض الأشخاص لا يستطيعون الثبات أثناء النوم، يتميزون بالحركة السريعة والمستمرة طوال ساعات النوم وبشكل مفرط قليلا، ولأنه من المفترض أن يمر كل شخص بمراحل النوم الخمس، لكن هذه النوعية من الأشخاص يفقدون أهم مرحلة من مراحل النوم التي تحدث فيها حركة العين السريعة والتي تعتبر مفتاحا مهما للعقل
1- النوم المتقلب
بعض الأشخاص لا يستطيعون الثبات أثناء النوم، يتميزون بالحركة السريعة والمستمرة طوال ساعات النوم وبشكل مفرط قليلا، ولأنه من المفترض أن يمر كل شخص بمراحل النوم الخمس، لكن هذه النوعية من الأشخاص يفقدون أهم مرحلة من مراحل النوم التي تحدث فيها حركة العين السريعة والتي تعتبر مفتاحا مهما للعقل والمزاج.
أفضل طريقة للتعامل مع النوم المتقلب هي تجربة تقنية التنفس 4-7-8 التي تتمثل في فتح الفم ببطء، ومن ثم الزفير، وبعدها ضم الشفتين خلال استنشاق الهواء من الأنف لمدة 4 ثوان.
قم بعدها بحبس نفسك لـ7 ثوان، وأخرج الهواء في غضون 8 ثوان، وكرر العملية في المرة الأولى 4 مرات، حتى تستطيع لاحقا فعلها 8 مرات.
2- الطائر المبكر
لقد سمعنا جميعًا عن الطائر المبكر، الذي يستيقظ مبكرا لدرجة أنه لا يحصل على 8 ساعات من النوم يحتاجها ومن ثم يغيب عن النوم العميق.
يشعرهذا الشخص بالتعب في المساء حيث يكون مستيقظًا بحلول الساعة 5 صباحًا، ويقول الخبراء إن هذا الشخص يجب أن يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس بمجرد استيقاظه من أجل في تحسين الحالة المزاجية وتنظيم ساعة الجسم لليوم التالي.
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3- النوم الثقيل
يميل الشخص الذي ينام كثيرا إلى عدم الوصول إلى النوم العميق حتى المراحل الأخيرة من الليل؛ مما يعني أنه أيضًا يجد صعوبة في الحصول على النوم التصالحي الذي يحتاجه.
على الرغم من أنه قد يكون قادرا على النوم، فإنه عندما يستيقظ، قد لا يشعر بالرضا، لذا يجب أن يحاول هذا النائم ضبط وقت نومه لتحقيق أقصى استفادة من وقت نومه، ومن ثم يمكنه أيضًا تجربة التمدد الطفيف قبل النوم لتعزيز النعاس.
4- المفكر
هذا الشخص طوال نومه لديه فرط نشاط عقلي، ولهذا يستيقظ ليتخلص من تفكيره أثناء نومه، ولهذا يوصي الخبراء بأن يحصل هذا الشخص على فترات راحة قصيرة منتظمة طوال اليوم حتى يتمكن من تخفيف التوتر، كما يجب عليه وضع قائمة مهام في نهاية اليوم للتأكد أنه لم ينس شيئا يشعره بالقلق خلال نومه.
5- النوم الخفيف
هذا النمط من النوم يحمل مجموعة واسعة من المشكلات، في حين ممكن أن ينام الشخص لمدة 8 ساعات إلا أنه لا يصل إلى النوم العميق، وللتغلب على نمط هذا النوم يجب التعرض لأشعة الشمس في منتصف اليوم، وإضاءة الغرفة خفيفا مع التأكد أن الستائر سميكة، فكل تلك الأمور تساعد الجسم على إنتاج هرمون النوم المسمى بـ"الميلاتونين".
6- سيد النوم
الشخص الذي ينام بهذا الشكل يكون في تناغم تام مع ساعة الجسد الطبيعية، كما أن نمط نومه قريب من الكمال حيث ينام بسرعة فور ذهابه إلى السرير، ولكن لا يوجد ما يمكن أن يفعله في هذا النوع من النوم لتحسين روتينه.
7- البومة الليلية
هذا الشخص يستيقظ ليلا قبل أن يكمل دورات النوم الخمس، حيث تم ضبط ساعة الجسم الطبيعية على منطقة زمنية متأخرة قليلا، وقد يكون لهذا تأثير على يومه، وإذا كنت من بين هؤلاء الاشخاص فحاول ضبط روتينك لمدة ساعة، وستشعر أنك في حالة أفضل تقريبًا نتيجة لذلك.