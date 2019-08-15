من المفكر إلى الطائر المبكر.. اعرف نمط نومك

أفضل طريقة للتعامل مع النوم المتقلب هي تجربة تقنية التنفس 4- 7- 8 التي تتمثل في فتح الفم ببطء، ومن ثم الزفير، وبعدها ضم الشفتين خلال استنشاق الهواء من الأنف لمدة 4 ثوان

تحرير:فيروز ياسر ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

أنماط النوم

هل فكرت يوما فور استيقاظك أن تركز في شكل نومتك على السرير؟.. في الغالب لا، لكن ما يجب معرفته أن نمط النوم مختلف من شخص لآخر، وكل نمط يكشف الكثير عن صحتك. قام الخبراء بتحليل البيانات لآلاف النائمين، وعلى أساس ذلك حدد الخبراء شخصيات تنام بشكل مختلف تماما عن أنماط النوم الشائعة، وإذا كنت تشك أنك قد تكون واحدا منهم، عليك البحث جيدا ومعرفة ما يكون عليه أنماط النوم المختلفة للاطمئنان على صحتك، ومن المهم إدراك النمط الأفضل للتدريب عليه والسيئ لتجنبه، لذا اعرف كل ذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.

1- النوم المتقلب بعض الأشخاص لا يستطيعون الثبات أثناء النوم، يتميزون بالحركة السريعة والمستمرة طوال ساعات النوم وبشكل مفرط قليلا، ولأنه من المفترض أن يمر كل شخص بمراحل النوم الخمس، لكن هذه النوعية من الأشخاص يفقدون أهم مرحلة من مراحل النوم التي تحدث فيها حركة العين السريعة والتي تعتبر مفتاحا مهما للعقل