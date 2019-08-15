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من المفكر إلى الطائر المبكر.. اعرف نمط نومك

أفضل طريقة للتعامل مع النوم المتقلب هي تجربة تقنية التنفس 4- 7- 8 التي تتمثل في فتح الفم ببطء، ومن ثم الزفير، وبعدها ضم الشفتين خلال استنشاق الهواء من الأنف لمدة 4 ثوان
تحرير:فيروز ياسر ١٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
أنماط النوم
أنماط النوم
هل فكرت يوما فور استيقاظك أن تركز في شكل نومتك على السرير؟.. في الغالب لا، لكن ما يجب معرفته أن نمط النوم مختلف من شخص لآخر، وكل نمط يكشف الكثير عن صحتك. قام الخبراء بتحليل البيانات لآلاف النائمين، وعلى أساس ذلك حدد الخبراء شخصيات تنام بشكل مختلف تماما عن أنماط النوم الشائعة، وإذا كنت تشك أنك قد تكون واحدا منهم، عليك البحث جيدا ومعرفة ما يكون عليه أنماط النوم المختلفة للاطمئنان على صحتك، ومن المهم إدراك النمط الأفضل للتدريب عليه والسيئ لتجنبه، لذا اعرف كل ذلك وفقا لما ذكره موقع الديلي ميل البريطاني.
1- النوم المتقلب بعض الأشخاص لا يستطيعون الثبات أثناء النوم، يتميزون بالحركة السريعة والمستمرة طوال ساعات النوم وبشكل مفرط قليلا، ولأنه من المفترض أن يمر كل شخص بمراحل النوم الخمس، لكن هذه النوعية من الأشخاص يفقدون أهم مرحلة من مراحل النوم التي تحدث فيها حركة العين السريعة والتي تعتبر مفتاحا مهما للعقل
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الفتيات-والسوشيال-ميديا

دراسة: التعرض للسوشيال ميديا يسبب القلق للمراهقات

أصبح هوس وسائل التواصل الاجتماعي بين الفتيات منتشرا بشكل كبير، وبناء على ذلك، تشير دراسة إلى أن الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي 3 مرات في اليوم هن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، حيث قام العلماء بتحليل البيانات من المقابلات مع آلاف المراهقات، ووجد خبراء كلية لندن الجامعية أن معدلات القلق كانت أعلى بنسبة 28% لدى الفتيات المراهقات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
التعب-أثناء-الرياضة

4 أسباب وراء الشعور بالتعب أثناء ممارسة الرياضة

بذل مجهود بشكل عام يجعلك تتعرض للإجهاد والتعب والإرهاق، ولكن لكل شيء حدود، بمعنى أن التعب والإرهاق الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية يعتبر إيجابيا بشكل كبير، ينتج عنه فقد الكثير من السعرات الحرارية والكيلو جرامات، ولكن إذا تزايد التعب وأصبح مزمنا ووجدت نفسك غير قادر على التنفس بشكل صحيح في الصالات الرياضية، اعلم أن هناك أمرا ما متعلقا بصحة الجسم، أو توجد مشكلة صحية تتخبأ خلف التعب المتزايد غير المبرر، وذلك حسبما نقل الموقع الأمريكي "livestrong".
الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم.. ولد الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم 14 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1874: ولد الزعيم مصطفى كامل. وفي عام 1929: تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين وهي التي تولت إدارة مشروع إقامة الدولة اليهودية. وفي عام 1947: باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح. وفي عام 1971: استقلال البحرين عن بريطانيا. وفي عام 1975: انقلاب عسكري في بنجلاديش يطيح بالرئيس مجيب الرحمن ويؤدي إلى اغتياله.
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تربية-الأبناء

«الأرق وتحمل الآلام».. اعرف ما ترثه من والديك

«دي وراثة في العيلة»، غالبا ما نسمع هذه الجملة، والوراثة بالنسبة للكثير من الأشخاص هي ولادة طفل له نفس لون عيني الأب أو الشعر الناعم للأم، وفي الغالب تُظهر الملامح عامل الوراثة، بالإضافة إلى المشكلات الصحية، ولكن هناك بعض الوراثة الخاصة بالصفات والشخصية والعادات اليومية، فالأشياء التي يمكنك أن ترثها من والديك أوسع بكثير من مظهرك البدني أو صحتك؛ وذلك لأن الجينات لها دور كبير في التأثير فى مجالات الحياة، من الموسيقى إلى المهارات، لذا تعرف على ما ورثته من والديك وفقا لما ذكره موقع "Best Life".
التحنيط والمومياء

عطر الميت والأدوية.. منتجات مصنوعة من الجسم البشري

عند شرائك لمنتج ما، في الغالب تنظر إلى الملصق بعناية، وتفحصه لمعرفة ما إذا كان هناك مكون مشبوه أو يحمل أضرارا لك، وهناك بعض الأشخاص لا يهتمون على الإطلاق بهذا الأمر. ولكن كيف سيكون شعورك إذا اكتشفت أن طعامك أو غسول جسمك يحتوي على أجزاء من جسم الإنسان؟..قد يبدو هذا الأمر غريبا، على الرغم من معرفتك أنه في فترة ما كان هناك أشخاص آكلي لحوم البشر، كما استخدم آخرون منتجات تحتوي على بقايا بشرية دون أن يكونوا على دراية بها. لا يزال يتم تطوير المزيد من المنتجات التي تحتوي على أجزاء الجسم، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Listverse.
مدخل-المنزل

أفكار تساعدك على تصميم مدخل أمامي في منزلك

المدخل الجانبي في المنزل مهم للغاية، على الرغم أن الكثير من الأشخاص لا يهتمون به، حيث يساعد في الحفاظ على تنظيم منزلك مع حمايته من الأوساخ من الأماكن الخارجية الرائعة. وتنظيم هذا المدخل ليس أمرا سهلا، بل يحتاج إلى مجموعة من الخطوات واستغلال المساحة جيدا، وذلك للحفاظ على الأشياء نظيفة ومرتبة فيما بعد، وإذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام، فهناك بعض الأفكار الرائعة لمختلف المساحات والأحجام والأنماط التي يمكن تطبيقها، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع The Spruce.
قشر-الموز-لعلاج-حب-الشباب

قشره ينقي المياه.. حقائق لا تعرفها عن الموز

بالطبع تعلم أن الموز مفيد لك، حيث يتمتع بعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم والعقل، كما أنه فاكهة شعبية لا يستطيع العديد من الأشخاص مقاومة مذاقها، حيث يأكلون المزيد. في الواقع هناك معلومات غير معروفة عن فاكهة الموز، من وقت نشأته إلى ما يكون عليه في المستقبل، كما هناك المزيد من أشكال الموز أكثر مما تراه العين، فاللون الأصفر الشائع بالنسبة لنا ليس الوحيد، بل لديه ألوان أخرى موجودة في مختلف البلدان، لذا عليك أن تعرف المعلومات السرية حول هذه الفاكهة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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