ميشيل أوباما بين الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تحرير:كريم محجوب ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

ميشيل أوباما

عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" لتتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى الكتب مبيعا في الأسبوع الأخير مجددا، على مستوى الأعمال الأدبية، وبذلك تسجل حضورها في القائمة للأسبوع الـ 47، وجاءت رواية "المتاهة" لـ"كاثرين كولتر" لتحتل المركز الثاني، بينما حلت رواية "صنيع واحد طيب" لـ"ديفيد بالدتشي" في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب رواية "عصر أسود" لـ"بيرسي براون"، واختتمت القائمة الأدبية برواية"الفتاة الجديدة" لـدانيال سيلفا" في المركز الخامس.

وجاء على مستوى الأعمال غير الأدبية، كتاب "متعلمة" لـ"تارا وستوفر" ليتصدر القائمة، وتلاه في المركز الثاني كتاب "ثلاث نساء" لـ"ليزا تاديو"، وحل كتاب "صيرورة" لـ"ميشيل أوباما" وجاء كتاب "تكميم الصحافة" لـ"مارك ليفين" في المركز الرابع. وحل كتاب "الرواد" لـ"ديفيد ماكولوغ" في المركز الخامس مختتما بذلك قائمة