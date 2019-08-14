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ميشيل أوباما بين الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تحرير:كريم محجوب ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
عادت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" لتتصدر قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى الكتب مبيعا في الأسبوع الأخير مجددا، على مستوى الأعمال الأدبية، وبذلك تسجل حضورها في القائمة للأسبوع الـ 47، وجاءت رواية "المتاهة" لـ"كاثرين كولتر" لتحتل المركز الثاني، بينما حلت رواية "صنيع واحد طيب" لـ"ديفيد بالدتشي" في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب رواية "عصر أسود" لـ"بيرسي براون"، واختتمت القائمة الأدبية برواية"الفتاة الجديدة" لـدانيال سيلفا" في المركز الخامس.
وجاء على مستوى الأعمال غير الأدبية، كتاب "متعلمة" لـ"تارا وستوفر" ليتصدر القائمة، وتلاه في المركز الثاني كتاب "ثلاث نساء" لـ"ليزا تاديو"، وحل كتاب "صيرورة" لـ"ميشيل أوباما" وجاء كتاب "تكميم الصحافة" لـ"مارك ليفين" في المركز الرابع. وحل كتاب "الرواد" لـ"ديفيد ماكولوغ" في المركز الخامس مختتما بذلك قائمة
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اليوم-العالمى-للكتاب

موضة الترجمة... الربح المادى أهم من القيمة الثقافية

الترجمة الأدبية هى جسر للتواصل المهم، الممتد بين الأمم وحضارات شعوبها، ونافذة من خلالها نطل على الآخر، والمنفذ الذى نعبر منه إلى داخل ثقافته وتاريخه، ولعبت الترجمة وما زالت، دورا مهما فى إثراء الحياة الثقافية العربية، والمصرية على وجه الخصوص، بدأت بجدية منذ عام 1914، حيث تم إنشاء لجنة التأليف والترجمة والنشر على أيدى عدد من الشباب الذين حملوا على عاتقهم شعلة التنوير، والإيمان بحق المعرفة والتعليم، ومنهم محمد فريد أبو حديد، أحمد أمين، ثم انضم إليهما عدد من النوابغ مثل طه حسين، وجاء معهم الجيل اللاحق الذى تعلم على أيديهم، ومنهم زكى نجيب محمود.
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في مثل هذا اليوم.. توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش

في مثل هذا اليوم 9 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش. وفي عام 1940: تم تأسيس الجيش الليبي. وفي عام 1990: السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1991: وزراء خارجية الدول الإسلامية يؤيدون بقاء الحصار على العراق في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا.
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«مكتبة إسرائيل» تستحوذ على حقوق ملكية مؤلفات كافكا

أعلنت المكتبة القومية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حصولها على الجزء الأخير من أعمال الأديب اليهودي الراحل "فرانس كافكا"، التي لم تُنشر، وذلك بعد ادعائها أنها قد حصلت على حقوق ملكية جميع أعماله، بعد نزاع قضائي مع بنك سويسري في زيورخ على ملكية جزء من مؤلفاته، وتشمل الأعمال الجديدة ثلاث مسودات لرواية تحمل عنوان "تحضيرات لعرس في الريف" و"كتاب تمارين" كان يستذكر فيه اللغة العبرية، ويوميات كتبها في أثناء سفرياته، بجانب مئات الرسائل الشخصية إلى أصدقائه، ومنهم صديقه المقرب "برود" الذي لم ينفذ وصية "كافكا" بأن يحرق جميع أعماله التي لم تُنشر قبل وفاته.
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