جريمة

زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات مادية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم زوج في العقد الرابع من العمر ويعمل حدادا، على تهشيم رأس زوجته ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بمطرقة حديدية حتى الموت، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة كبيرة وقعت بينهما انتهت بإحضار الزوج مطرقة حديدية من معدات عمله وقام بضربها على رأسها حتى نزفت الدماء وسقطت ميتة وأغرقت الدماء جسدها، مما دفع الزوج المتهم للهرب من منزل الزوجية وتركها غارقة فى الدماء وكثفت الجهات الأمنية فى محافظة الإسكندرية من مجهوداتها لضبط الزوج الهارب حيث تم ضبطه في كمين قبل الهرب.
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانى المنتزه بورود بلاغ من الأهالى بوقوع جريمة قتل ومصرع زوجة على يد زوجها والعثور عليها غارقة فى الدماء. انتقلت القيادات الأمنية ضباط ومأمور قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وجود جثة غارقة فى دمائها لسيدة تدعى "شيماء
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مصرع -عروسة (4)

مصرع «عروسة» سقطت من الطابق الخامس في الشرقية

لقيت ربة منزل، في مقتبل العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد نحو خمسة وعشرين يومًا على زواجها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، حيث كانت تقوم بنشر ملابس بشرفة المنزل، قبل أن يختل توازنها وتسقط لتفارق الحياة مُضرجةً بدمائها، فيما جرى تشييع جنازتها وسط حضور كبير من جانب أهالي بلدتها، وسط دعوات ووصف أطلقه أغلب المُشيعيين عليها بأنها «عروسة الجنة»، بعدما انتهت حياتها الزوجية الجديدة قبل أن تُتم شهرها الأول.
تصادم

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الكسارة، بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نصف نقل، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي والتي وجهت بنقلهم إلى كفر الشيخ العام لخطورة حالتهم. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، أسفر عن مصابين، وعلى الفور وجه بالدفع بسيارات الإسعاف.
جثة

شقيق مأمور الشروق يكشف تفاصيل جديدة عن ظروف مصرعه

كشف جمال أبو طالب، شقيق أيمن أبو طالب، مأمور قسم الشروق الراحل، والذي توفي نتيجة إصابته بطلقة بالخطأ، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الضابط الراحل، قائلا عبر حسابه الخاص على فيسبوك: "إن ما حدث أنه بعد مروره وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة فصلى، وبدأ في التنظيف، ثم تركه الجندي وغادر المكتب". وأضاف أبو طالب: "كان شقيقي دائم تنظيف سلاحه بنفسه، على فترات متقاربة، ومر بتجربة سابقة، إذ أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة، فحُشرت الطلقة في الماسورة نتيجة عدم نظافة السلاح".
جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
سرقة-السيارات (1)

رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
متهمون-بتجارة-مخدرات

مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف

48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
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