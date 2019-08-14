زوج يهشم رأس زوجته بسبب خلافات مادية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

صورة أرشيفية

أقدم زوج في العقد الرابع من العمر ويعمل حدادا، على تهشيم رأس زوجته ربة منزل في العقد الثالث من العمر، بمطرقة حديدية حتى الموت، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة كبيرة وقعت بينهما انتهت بإحضار الزوج مطرقة حديدية من معدات عمله وقام بضربها على رأسها حتى نزفت الدماء وسقطت ميتة وأغرقت الدماء جسدها، مما دفع الزوج المتهم للهرب من منزل الزوجية وتركها غارقة فى الدماء وكثفت الجهات الأمنية فى محافظة الإسكندرية من مجهوداتها لضبط الزوج الهارب حيث تم ضبطه في كمين قبل الهرب.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانى المنتزه بورود بلاغ من الأهالى بوقوع جريمة قتل ومصرع زوجة على يد زوجها والعثور عليها غارقة فى الدماء. انتقلت القيادات الأمنية ضباط ومأمور قسم شرطة ثان المنتزه إلى موقع الحادث وبالفحص تبين وجود جثة غارقة فى دمائها لسيدة تدعى "شيماء