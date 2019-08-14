مصرع «عروسة» سقطت من الطابق الخامس في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

عروس الشرقية

لقيت ربة منزل، في مقتبل العقد الثالث من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد نحو خمسة وعشرين يومًا على زواجها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، حيث كانت تقوم بنشر ملابس بشرفة المنزل، قبل أن يختل توازنها وتسقط لتفارق الحياة مُضرجةً بدمائها، فيما جرى تشييع جنازتها وسط حضور كبير من جانب أهالي بلدتها، وسط دعوات ووصف أطلقه أغلب المُشيعيين عليها بأنها «عروسة الجنة»، بعدما انتهت حياتها الزوجية الجديدة قبل أن تُتم شهرها الأول.

وسقطت المتوفاة «إيمان» في بداية العقد الثالث من العمر، من شرفة منزلها بالطابق الخامس، وذلك أثناء قيامها بنشر ملابس لتجف على حبال الشرفة، حيث اختل توازنها وسقطت لتفارق الحياة متأثرةً باصطدامها بالأرض، فيما تبين أن المتوفاة عروس جديدة لم يمض على زواجها أكثر من خمسة وعشرين يومًا. من جانبه،