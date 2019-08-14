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أمريكا تمنع اصطحاب أجهزة «أبل» على طائراتها

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي
أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بمنع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، لتسببها في مخاطر اندلاع حريق. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان لها: إن "بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية". وأوضح البيان أن الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر. ووفقا للبيان، فقد ذكرت "إدارة الطيران" شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية.
كانت وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت تحذيرا مماثلا قبل أيام بالنسبة للطائرات التي تعمل داخل القارة، بما في ذلك إجبار الركاب على إغلاق أي أجهزة إلكترونية تعمل ببطاريات ليثيوم تم استدعاؤها. وتشمل أجهزة "أبل" المعنية بالمنع، كمبيوترات "ماك بوك برو" بقياس 15 بوصة، التي بيعت بين عامي
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ترامب

الأرقام تُكذب ترامب في معدلات التوظيف بأمريكا

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أدائه الاقتصادي العام في البلاد، وبالأخص معدلات التوظيف التي بدورها يمكن أن تنهي على واحدة من كبرى المشكلات الاجتماعية التي وعد الرئيس الأمريكي بحلها في برنامجه الانتخابي عام 2016. من التخفيضات الضريبية إلى الأنظمة المخففة للتعريفات الجمركية، تستند كل مبادرات الرئيس ترامب الاقتصادية إلى وعد رئيسي، وهو إطلاق موجة من الاستثمار وإعادة الوظائف التي يقول الرئيس إن الولايات المتحدة قد خسرتها لصالح دول أجنبية أخرى في العالم.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

بعد تهديده للشرطة.. ضبط أمريكي وبحوزته 10 آلاف رصاصة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، عثورها على قطع سلاح ناري وآلاف الرصاصات بحوزة شاب في ولاية أوهايو، حيث جرى توقيفه لإطلاقه دعوات إلى قتل عناصر الشرطة. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري ونحو 10 آلاف رصاصة لدى جاستن أولسن البالغ من العمر 18 عامًا في أوهايو. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأن جاستن نشر على الموقع الإلكتروني (منتدى آي- فاني) الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وفقا لـ"العين".
صواريخ

واشنطن تسعى إلى عدم تمديد معاهدة «ستارت»

تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن ذريعة تبرر سعيها إلى عدم تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية المعروفة بمعاهدة "ستارت". وصرح المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وعدم الانتشار، توماس كانتريمان، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، شخص في غاية المعاداة لأي معاهدة للحد من الأسلحة لدرجة أنه سيجد أي عذر وأي حجج، بغض النظر عن مدى ارتباطها بهذه القضية لتجنب تمديد معاهدة ستارت. وأشار كانتريمان إلى أن الدول التي تعمل على تطوير الأسلحة فرط الصوتية هي أمريكا وروسيا والصين.
ترامب (1)

واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
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سجن (2)

سجن متعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكية «سرق بيانات سرية»

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بمعاقبة متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي بالسجن لمدة 9 سنوات؛ لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات المخابرات الأمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور?? ??بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن، 54 عاما، للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ?? ??المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
الشيخ محمود علي البنا1

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.
الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو

الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق رهن الاحتجاز في أمريكا

قررت السلطات الأمريكية الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو رهن الاحتجاز بينما تطالب ليما بتسلمه، حسبما قالت وكالة الأنباء المحلية "أندينا" وصحيفة "ال كوميرسيو" اليومية في بيرو. ورفضت محكمة في مدينة سان فرانسيسكو يوم الجمعة الإفراج بكفالة عن توليدو 73 عاما، الذي ترغب بيرو في تسلمه من الولايات المتحدة لاتهامه بالفساد. وقبل القاضي توماس هيكسون مرافعة الادعاء العام بأن هناك إمكانية كبيرة لهروب توليدو بعدما عثر مكتب التحقيقات الاتحادي على حقيبة تحتوي على 40 ألف دولار داخل منزله، بحسب "د ب أ".
الملك-سلمان

السعودية توافق على استقبال قوات أمريكية لتأمين المنطقة

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك. ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية قوله بإنه "انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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