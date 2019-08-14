أمريكا تمنع اصطحاب أجهزة «أبل» على طائراتها

تحرير:وكالات ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

الطيران الأمريكي

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قرارًا بمنع بعض منتجات "أبل" على متن الطائرات، لتسببها في مخاطر اندلاع حريق. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان لها: إن "بعض طرز الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" لن يسمح به في الرحلات الجوية". وأوضح البيان أن الإدارة على علم باستدعاء بطاريات بعض موديلات كمبيوتر ماك بوك برو، وأنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بالأمر. ووفقا للبيان، فقد ذكرت "إدارة الطيران" شركات الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، التي صدرت عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية.

كانت وكالة السلامة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت تحذيرا مماثلا قبل أيام بالنسبة للطائرات التي تعمل داخل القارة، بما في ذلك إجبار الركاب على إغلاق أي أجهزة إلكترونية تعمل ببطاريات ليثيوم تم استدعاؤها. وتشمل أجهزة "أبل" المعنية بالمنع، كمبيوترات "ماك بوك برو" بقياس 15 بوصة، التي بيعت بين عامي