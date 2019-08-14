رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
الزمالك
الزمالك
أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.
وضمت قائمة الزمالك التي ستغادر إلى الإسكندرية:- محمد عواد، محمد أبو جبل - محمد صبحى في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود شيكابالا - يوسف اوباما - كريم
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تغلب منتخب أيسلندا لناشئي كرة اليد، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الياباني بنتيجة (39- 34)، في صالة بوريس ترايكوفسكي - سكوبي، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول من المباراة بتقدمه على المنتخب الياباني بنتيجة 16-13 أي بفارق 3 أهداف. واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، فيما احتل اليابان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط.
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طارق-حامد

طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لنجم خط الوسط على هامش المران، حيث يؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية. وواصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.
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الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
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ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
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