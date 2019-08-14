مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

الزمالك

أعلن طارق يحيي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق، التي ستغادر القاهرة متجهة الى مدينة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق ديكيديها بطل الصومال، بعد غد الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020 على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث تأجلت المباراة من يوم 10 أغسطس إلى يوم 16 من نفس الشهر بناءً على طلب من نادي الزمالك للاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لحين الإستقرار على الملعب الذي يقام عليه اللقاء، بسبب رغبة الزمالك اللعب على استاد القاهرة وهو الأمر الذي رفضه الأمن.

وضمت قائمة الزمالك التي ستغادر إلى الإسكندرية:- محمد عواد، محمد أبو جبل - محمد صبحى في حراسة المرمى. محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حازم امام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع. محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود شيكابالا - يوسف اوباما - كريم