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غضب واتهامات واعتذار.. مذيعة بي بي سي تصف التشهد بـ«تحية داعش»

وصفت مذيعة رفع السبابة أثناء التشّهد في الصلاة بأنه تحية تنظيم داعش الإرهابي.. وتعرضت لانتقادات عنيفة لافتقارها للمعرفة أو الفهم وهو ما وضع بي بي سي في موقف محرج
١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
بي بي سي
بي بي سي
أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اعتذارا بعد أن أشارت المذيعة التلفزيونية ستايسي دولي، إلى حركة التشهد خلال الصلاة بأنها "تحية داعش"، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج الوثائقي "بانوراما"، ليلة الإثنين 5 أغسطس، بعنوان "لقاء عرائس داعش"، إذ وثقت زيارة خاصة قامت بها المتنافسة في برنامج الرقص الشهير "ستريكتلي كام دانسينج"، لمعسكرات شمال سوريا، حيث تحدثت لنساء تركن بلادهن للانضمام لداعش، وفي أثناء تعليقها على اللقاءات، وصفت دولي، لقطة لنساء كن يرفعن أصابعهن في الهواء بأنهم يؤدون "تحية داعش"، قبل أن تتداراك القناة الخطأ وتحذف المشهد المسيء.
وحذفت الشبكة البريطانية أيضا، مقطع آخر استخدم في نشرة أخبار العاشرة، يوم الأحد الماضي، على تطبيق "آي بلاير"، الخاص بـ"بي بي سي" والذي يقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت والمتابعة عند الطلب للتلفزيون والراديو. ورفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة متعارف عليها في الدين الإسلامي، وهو رمز يعبر عن التوحيد،
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