غضب واتهامات واعتذار.. مذيعة بي بي سي تصف التشهد بـ«تحية داعش»

وصفت مذيعة رفع السبابة أثناء التشّهد في الصلاة بأنه تحية تنظيم داعش الإرهابي.. وتعرضت لانتقادات عنيفة لافتقارها للمعرفة أو الفهم وهو ما وضع بي بي سي في موقف محرج
أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اعتذارا بعد أن أشارت المذيعة التلفزيونية ستايسي دولي، إلى حركة التشهد خلال الصلاة بأنها "تحية داعش"، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج الوثائقي "بانوراما"، ليلة الإثنين 5 أغسطس، بعنوان "لقاء عرائس داعش"، إذ وثقت زيارة خاصة قامت بها المتنافسة في برنامج الرقص الشهير "ستريكتلي كام دانسينج"، لمعسكرات شمال سوريا، حيث تحدثت لنساء تركن بلادهن للانضمام لداعش، وفي أثناء تعليقها على اللقاءات، وصفت دولي، لقطة لنساء كن يرفعن أصابعهن في الهواء بأنهم يؤدون "تحية داعش"، قبل أن تتداراك القناة الخطأ وتحذف المشهد المسيء.
وحذفت الشبكة البريطانية أيضا، مقطع آخر استخدم في نشرة أخبار العاشرة، يوم الأحد الماضي، على تطبيق "آي بلاير"، الخاص بـ"بي بي سي" والذي يقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت والمتابعة عند الطلب للتلفزيون والراديو.
ورفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة متعارف عليها في الدين الإسلامي، وهو رمز يعبر عن التوحيد،
وحذفت الشبكة البريطانية أيضا، مقطع آخر استخدم في نشرة أخبار العاشرة، يوم الأحد الماضي، على تطبيق "آي بلاير"، الخاص بـ"بي بي سي" والذي يقدم خدمة البث المباشر عبر الإنترنت والمتابعة عند الطلب للتلفزيون والراديو.
ورفع السبابة أثناء التشهد في الصلاة متعارف عليها في الدين الإسلامي، وهو رمز يعبر عن التوحيد، في إشارة إلى "الله الواحد الأحد" بصفته خالق الكون والحافظ له، وحاول بعض مقاتلي داعش اعتماد حركة التشهد كرمزا لهم في صور دعائية للتنظيم، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأدانت هيئة الرقابة الوطنية التي تسجل وتقيس الأحداث المعادية للمسلمين في المملكة المتحدة، على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة باسم "تيل ماما يو كي - TellMamaUK"، موقف مذيعة بي بي سي، وكتبت على تويتر: "إن التقليل من شأن مثل هذا المفهوم الأساسي والهام واختزاله بـ«تحية داعش»، أمر خاطئ للغاية ومتجاهل ومؤذ".
وعلقت أنيسة سوبدار، الصحفية في بي بي سي، متسائلة: "هل تعرف ستايسي دولي أننا نحن المسلمين نرفع سبابتنا في كل مرة نصلي فيها (أي خمس مرات في اليوم) لتذكيرنا بوحدانية الله؟" مضيفة: "هذا ما يحدث عندما تتجاوز كل الصحفيين الحقيقيين لتغطية هذا النمط من المواضيع، التي تتطلب حساً ووعيا ثقافيين، ما حدث هنا أمر مهين ومسيء للمسلمين والصحفيين".
وقال متحدث باسم بي بي سي، في استجابة لردود الفعل العنيفة، تجاه هذا الخطأ الفادح: "لقد وصفنا خطأً حركة قامت بها نساء تم تصويرهن في معسكر اعتقال يسيطر عليه الأكراد في شمال سوريا، على أنه «تحية لداعش».. وبينما حاولت داعش تبني هذه الحركة لأغراض الدعاية الخاصة بهم، وكان ينبغي علينا من أجل الدقة توضيح أن العديد من الأشخاص المؤمنين بالإسلام يستخدمون هذه الإشارة للدلالة على وحدانية الله... نعتذر عن هذا الخطأ وقمنا بإزالة التعبير من الفيلم".
ونشر الصحفي أوز كاتيرجي، رد بي بي سي على تويتر، بعد أن قدم شكوى، وربط ذلك الخطأ بنقص التنوع في غرف الأخبار، وقال: "في حين أنني مستاء لعدم اعتذار ستيسي شخصيا، لكنني راض عن رد بي بي سي، وسأكتفي بهذا القدر".
يشار إلى أن دولي قد تعرضت لانتقادات في الماضي لافتقارها إلى المعرفة أو الفهم أثناء تقديمها أفلاماً وثائقية مختلفة، وفي وقت سابق من هذا العام، تورطت دولي في مشادة حول دور "المنقذ الأبيض" -الذي يحاول مد يد العون للملوّنين- مع النائب عن حزب العمال ديفيد لامي، بعد رحلتها إلى أوغندا ضمن سلسلة البرامج الكوميدية الهادفة إلى جمع التبرعات وتحمل عنوان "كوميك ريليف"، والتي قال السياسي إنها تخلّد "صوراً نمطية مستهلكة وغير مفيدة".